TRIBUNALS
Judici laboral contra la Generalitat de bombers voluntaris de Lleida
Tindrà lloc al setembre i és la demanda amb més afectats, amb 109. Exigeixen l’equiparació de les condicions amb els funcionaris i Seguretat Social
La demanda col·lectiva contra la Generalitat presentada per 109 bombers voluntaris de 22 parcs de la demarcació de Lleida ha estat admesa a tràmit i ja té data per a judici, segons ha pogut saber aquest diari. Serà el proper 25 de setembre a la Secció del Social del Tribunal d’Instància de Lleida, en la que serà la primera vista d’aquest tipus a Catalunya.
També s’han assenyalat les presentades als jutjats de Terrassa, Granollers i Figueres, mentre que altres jutjats estan pendents de tramitació. Aquestes demandes engloben 171 bombers voluntaris.
El passat 21 de novembre, 109 bombers voluntaris lleidatans van presentar la primera demanda col·lectiva per exigir l’equiparació de les condicions laborals i salarials amb els bombers professionals.
Reclamen al Govern que els doni d’alta a la Seguretat Social perquè, en cas d’accident, quedin coberts, ja que ara se senten “desprotegits”.
Promoguda per Bombers Precaris en Lluita, l’equip legal del col·lectiu va valorar positivament el fet que algunes de les demandes, entre les quals la que agrupa més bombers, ja hagin estat admeses i tinguin assenyalaments.
També expliquen que la Generalitat s’ha personat de moment a tres d’aquests jutjats, tots menys Lleida, per plantejar un possible conflicte sobre la jurisdicció competencial, adduint que aquestes demandes s’haurien de portar per la via contenciosa administrativa.
Des de l’equip legal de Bombers Precaris consideren que “aquest plantejament no té fonament perquè en aquest cas no s’està qüestionant una resolució administrativa, sinó la possible relació laboral encoberta dels bombers voluntaris, i que d’aquesta manera s’intenta impedir la celebració dels judicis ja assenyalats o encara per assenyalar”.
Quan es va presentar la demanda, Tamara Garcia, directora general de Prevenció i Extinció d’Incendis, va assenyalar que, segons la llei 5/1994, no hi ha una relació laboral directa amb els bombers voluntaris i va recordar que s’han aprovat millores com l’assegurança mèdica o les compensacions. L’estiu passat, a Lleida hi havia 363 professionals i 379 voluntaris.