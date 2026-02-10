AJUNTAMENT
Medalles de la Paeria dos anys després
El govern municipal tramita ara les distincions que s’havien d’entregar a la festa major del 2024. L’expedient inclou distincions per a un total de 33 persones i entitats de la ciutat
El govern municipal tramita ara les plaques i medalles corresponents al 2024 que concedeix a persones i entitats en reconeixement per la seua tasca i implicació amb Lleida. Aquestes distincions solen entregar-se durant l’acte del pregó de les Festes de Maig i l’ajuntament proposa ara aprovar la concessió de medalles i plaques l’expedient de les quals, per acreditar els mèrits per atorgar aquests honors, va iniciar fa dos anys. Afirma que s’han acreditat “proves i actuacions que concreten els mèrits de les persones i entitats proposades”, per la qual cosa portarà l’expedient a aprovació a la comissió de divendres.
Proposa medalles o plaques al mèrit cultural per a Mossèn Cinto Casanova (a títol pòstum), Margarida Troguet, Divina Drudis, Josep Ramon Jové, Dolors Pubill, Montse Parra, Fernando Gracia, Armats de Lleida i la Fundació Sorigué. Pel que fa a l’àmbit educatiu, planteja distincions per a Rosa Prats, l’Agrupament Escolta Garbí i la Fundació Verge Blanca. Com a mèrit esportiu proposa reconèixer Daniel Horcajada (a títol pòstum), Natali Francesca Núñez, Àngela Mora, La Cristaleria, Força Lleida i Acadèmia d’Escacs Josep Om.
També preveu medalles i plaques a la solidaritat per a Josep Giralt (a títol pòstum), Albert Hortal, Maria Carme Tobella, Ana María Justo, el Banc de Sang i Teixits, el Banc dels Aliments i Associació d’Alcohòlics Rehabilitats.
Així mateix, proposa distingir pel seu mèrit científic Pere Godoy, Ignasi Romagosa, Jorge Olsina i l’IRBLleida, i la pagesia per a Antoni Chico Purroy, Joan Antoni Boldú, Manel Merola i Josep M. Gilart.
Amb aquest expedient, que anirà a la pròxima comissió informativa de Cultura, el govern reprèn el que va quedar bloquejat el 2024, que incloïa la medalla de la ciutat per a l’exalcalde socialista Àngel Ros, i que tots els grups de l’oposició van vetar. Així, al llistat actual de 33 distincions ja no figura el seu nom. Ros va comandar l’ajuntament entre 2004 i 2018, any en què va deixar l’alcaldia per ser ambaixador d’Espanya a Andorra, càrrec que va ocupar fins al 2023. La concessió d’aquests guardons necessita comptar amb el suport de dos terceres parts dels membres del ple, és a dir, de 18 regidors.