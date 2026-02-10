SEGRE

La Paeria atén els dubtes sobre el hub de Balàfia

Els dilluns, dimecres i divendres a la tarda

El tinent d’alcalde, Carlos Enjuanes, informa un veí dels detalls del hub de Balàfia.

La Paeria va posar en marxa ahir un servei d’atenció presencial al centre cívic de Balàfia per resoldre dubtes i recollir les inquietuds veïnals sobre el projecte d’implantar un hub cívic a l’antiga Escola Balàfia, que tindrà allotjaments temporals per a persones sense llar, la qual cosa ha provocat el rebuig de part del veïnat. Els horaris d’atenció seran els dilluns, dimecres i dijous d’aquest mes de 17.30 a 19.30 hores i es pot concertar cita trucant al 683 517 830. També es poden enviar preguntes a balafiahub@paeria.cat. A la sessió d’ahir hi havia d’haver la tinenta d’alcalde Carme Valls, però no va poder-hi assistir i va ser substituïda pel també tinent d’alcalde Carlos Enjuanes. Tot i que aquest equipament ha generat polèmica al barri, amb fins a tres manifestacions en contra, ahir amb prou feines va aparèixer gent per informar-se del projecte, que s’emmarca dins del pla d’inclusió social.

A més de l’atenció presencial, la regidoria d’Acció i Innovació social ha creat un web sobre el hub en el qual es pot consultar i descarregar material sobre aquest projecte, com un fullet que s’ha enviat als veïns de Balàfia.

