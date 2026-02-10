BARRIS
La Paeria atén els dubtes sobre el hub de Balàfia
Els dilluns, dimecres i divendres a la tarda
La Paeria va posar en marxa ahir un servei d’atenció presencial al centre cívic de Balàfia per resoldre dubtes i recollir les inquietuds veïnals sobre el projecte d’implantar un hub cívic a l’antiga Escola Balàfia, que tindrà allotjaments temporals per a persones sense llar, la qual cosa ha provocat el rebuig de part del veïnat. Els horaris d’atenció seran els dilluns, dimecres i dijous d’aquest mes de 17.30 a 19.30 hores i es pot concertar cita trucant al 683 517 830. També es poden enviar preguntes a balafiahub@paeria.cat. A la sessió d’ahir hi havia d’haver la tinenta d’alcalde Carme Valls, però no va poder-hi assistir i va ser substituïda pel també tinent d’alcalde Carlos Enjuanes. Tot i que aquest equipament ha generat polèmica al barri, amb fins a tres manifestacions en contra, ahir amb prou feines va aparèixer gent per informar-se del projecte, que s’emmarca dins del pla d’inclusió social.
A més de l’atenció presencial, la regidoria d’Acció i Innovació social ha creat un web sobre el hub en el qual es pot consultar i descarregar material sobre aquest projecte, com un fullet que s’ha enviat als veïns de Balàfia.