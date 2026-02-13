Convoquen el concurs arquitectònic per transformar la vella estació d’autobusos de Lleida
La proposta de rehabilitació haurà de sortir de les 61 idees plantejades per 291 veïns en un procés participatiu
El vell baixador de busos del carrer Saracibar de Lleida és més a prop de tenir una nova vida. El 25 de febrer s’aprovarà la convocatòria del concurs arquitectònic per rehabilitar i donar nous usos a aquest gran equipament públic de 5.400 metres quadrats, en els quals deixaran d’entrar i sortir busos a partir d’aquest primer trimestre de l’any, quan es preveu inaugurar la nova estació al costat de|juntament amb la de trens.
Els participants del concurs tindran 90 dies per fer arribar la seua proposta, que haurà de sortir de les 61 idees plantejades per 291 veïns en un procés participatiu. “Ha de revolucionar el sector del Centre Històric, l’Eix Comercial i el barri d’Instituts-Sant Ignasi, volem que generi una nova centralitat”, ha afirmat aquest divendres al matí l’alcalde, Fèlix Larrosa. Segons ha explicat, un jurat “professional, transparent i independent” avaluarà les propostes i designarà unes finalistes que s’exposaran públicament perquè la ciutadania pugui manifestar la seua opinió abans que el jurat emeti la seua resolució, que serà vinculant. El guanyador del concurs redactarà el projecte per a la seua posterior execució.