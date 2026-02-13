TEMPORAL
El vendaval només causa afectacions mínimes a Lleida a pesar de l’alarma
La ratxa màxima a la capital, 80 km/h, s’ha assolit 42 vegades en cinquanta anys
Les previsions no eren encoratjadores, però el temporal de vent que ahir va afectar bona part del litoral català es va quedar en un dia ventós a Lleida, on no hi va haver incidències destacables. El resultat va ser una jornada amb activitat mínima en la qual els principals problemes es van deure precisament a les mateixes restriccions.
L’alerta sense precedents per un temporal de vent a tot Catalunya va tenir un fort impacte a Lleida, però els efectes van ser mínims. La principal afectació va ser la suspensió de l’activitat educativa, esportiva i sanitària no essencial, i va deixar carrers buits i parcs tancats al públic. I és que els danys per vent, tret d’arbres caiguts, especialment al Pirineu, es van centrar gairebé exclusivament a la costa i l’àrea metropolitana, mentre que a Ponent les restriccions van generar més impacte que el mateix temporal.
De fet, l’única afectació greu que hi va hever va tenir a veure amb la circulació de trens, ja que l’acumulació de plàstics en una catenària a Camp de Tarragona va tallar l’alta velocitat durant diverses hores, fet que va provocar demores generalitzades a tot el corredor Barcelona-Lleida-Madrid.
La ratxa més potent registrada a Lleida ciutat va assolir els 80 quilòmetres per hora, un registre que s’ha superat en 42 ocasions en els últims 50 anys, i es va quedar molt a prop de les màximes al pla: 84,2 km/h a Massoteres i 83,9 a Alguaire. Registres, no obstant, molt per sota dels rècords històrics a la capital del Segrià, com els 109 km/h del 2009 i 1998, els 112 del 1990 o els 126 del 1985. Sí que hi va haver ratxes de vent perilloses, però la majoria van tenir lloc en alta muntanya: 138 km/h a Espot, 119,9 a Boí Taüll o 105,8 a Certascan. Les pistes d’esquí de Lleida van tancar tot el dia.
A la capital, els carrers van presentar un aspecte semidesert des de primera hora del matí. Més afectació va tenir el fet que se suspengués l’activitat laboral de diversos sectors per als comerciants i hotelers, ja que van registrar un notable descens de la clientela. No obstant, alguns centres esportius de Lleida van reprendre l’activitat al migdia al constatar que l’afectació per vent no era greu.
Tampoc hi va haver incidències destacables a l’Urgell. A Tàrrega, tanmateix, el vent va fer que l’ajuntament tanqués tots els accessos al parc de Sant Eloi pel risc de caiguda de branques i arbres, i també van quedar tancats la majoria dels equipaments municipals. Com a la resta de Lleida, els carrers van presentar un aspecte inusualment buit, encara que la ratxa màxima registrada a la ciutat va assolir els 64,4 km/h a les 11.17 hores.
La Segarra, en canvi, es va despertar amb alerta roja, però els efectes del temporal també van ser mínims.
A Cervera, els veïns passejaven amb normalitat pel centre i alguns nens aprofitaven la jornada sense classes per sortir a jugar, mentre que a Guissona només es va registrar la caiguda de tres arbres.
A Mollerussa no hi va haver cap incident destacable, a excepció de la caiguda d’un arbre al parc de la Serra i es va despenjar un cable de telefonia al camí de Belianes, sense provocar afectacions.
Els Bombers van fer mig centenar de sortides
nEls Bombers de la Generalitat van efectuar prop de mig centenar de serveis per desperfectes causats i preventius. N’hi va haver 44 fins a les 18.00 hores i la gran majoria, una trentena, es van concentrar entre les 11.00 i les 15 hores, quan les ratxes de vent van ser més intenses. Bona part de les intervencions es van registrar a la ciutat de Lleida i la gran majoria a les comarques del pla. Hi va haver sortides per retirar branques i arbres caiguts, sanejaments de façanes i per fixar elements que podien ser un perill. Cap d’aquests va ser greu. Per exemple, a la capital del Segrià van acudir a mig matí a l’avinguda Tarradellas, als Camps Elisis, per retirar branques que podien caure sobre vehicles estacionats. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana va atendre una dotzena d’incidències. La més destacada va ocórrer al carrer Roca Labrador, on un arbre va caure sobre dos vehicles, mentre que al Bosquet de Palauet, a la Bordeta, van caure tres arbres més. D’altra banda, la grua municipal va apartar diversos cotxes per evitar que resultessin danyats. A més de la ciutat de Lleida, hi va haver avisos a les Borges Blanques, Mollerussa, Cervera, Tàrrega, Àger, Arbeca i Cervià. Al Pirineu hi va haver serveis a municipis com Llavorsí i la Vall de Cardós.