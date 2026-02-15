El bus urbà de Lleida supera els 7,5 milions de viatgers el 2025
El servei de transport públic urbà de Lleida ha registrat 7.553.140 viatgers durant el 2025, un increment del 3,46 % respecte a l’any anterior, amb 252.887 persones usuàries més. Les dades consoliden la tendència a l’alça de l’autobús com a alternativa de mobilitat dins la ciutat.
Segons l’estudi anual, la majoria de línies presenten resultats positius. La L7 Costa Magraners-Secà és la que més creix, amb 232.115 viatgers més (+10,85 %), seguida de la L6 Mercat Bordeta-Arnau de Vilanova (+5,83 %) i la L4 Pardinyes-Mariola (+8,32 %). Aquest comportament reflecteix la vitalitat de les connexions entre barris amb alta activitat econòmica, educativa i social.
En l’àmbit normatiu, el nou Reglament del servei, aprovat definitivament i publicat al BOP el 10 de febrer de 2026, entrarà en vigor el 4 de març. El text actualitza drets i deures de les persones usuàries i reforça criteris d’accessibilitat i convivència.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Lleida impulsa un redisseny integral de la xarxa per modernitzar-la, fer-la més entenedora i adaptar-la a les necessitats actuals i futures de mobilitat, amb especial atenció a les línies amb més demanda.