El bus urbà de Lleida supera els 7,5 milions de viatgers el 2025

Autobús urbà a l'av. de Blondel

Autobús urbà a l'av. de BlondelMARIO GASCON FOTOGRAFO

Redacció
El servei de transport públic urbà de Lleida ha registrat 7.553.140 viatgers durant el 2025, un increment del 3,46 % respecte a l’any anterior, amb 252.887 persones usuàries més. Les dades consoliden la tendència a l’alça de l’autobús com a alternativa de mobilitat dins la ciutat.

Segons l’estudi anual, la majoria de línies presenten resultats positius. La L7 Costa Magraners-Secà és la que més creix, amb 232.115 viatgers més (+10,85 %), seguida de la L6 Mercat Bordeta-Arnau de Vilanova (+5,83 %) i la L4 Pardinyes-Mariola (+8,32 %). Aquest comportament reflecteix la vitalitat de les connexions entre barris amb alta activitat econòmica, educativa i social.

En l’àmbit normatiu, el nou Reglament del servei, aprovat definitivament i publicat al BOP el 10 de febrer de 2026, entrarà en vigor el 4 de març. El text actualitza drets i deures de les persones usuàries i reforça criteris d’accessibilitat i convivència.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Lleida impulsa un redisseny integral de la xarxa per modernitzar-la, fer-la més entenedora i adaptar-la a les necessitats actuals i futures de mobilitat, amb especial atenció a les línies amb més demanda.

