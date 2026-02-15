La cursa dels llits de Lleida: de les balises V16 al caos de Renfe
Amb un recorregut des de Sant Llorenç fins a Sant Joan
La Cursa de Llits de Lleida celebrada enguany ha comptat amb la participació de 15 equips que han recorregut els carrers del centre històric de la ciutat. L'esdeveniment ha combinat velocitat, creativitat i proves d'habilitat.
Els llits participants han destacat per la seva originalitat. Alguns equips han apostat per temes d'actualitat com les balises V16, la companyia ferroviària Renfe o la pesta porcina africana, mentre que altres han optat per temàtiques més clàssiques inspirades en la cultura egípcia o mexicana. Aquesta diversitat de propostes ha omplert de color i humor el recorregut urbà.
Recorregut i proves durant la competició
El traçat de la cursa ha tingut el punt de sortida al costat de l'església de Sant Llorenç, des d'on els participants han baixat a tota velocitat pel carrer de la Palma fins arribar a l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI). La línia d'arribada s'ha establert abans de Sant Joan, completant un itinerari que travessa zones emblemàtiques del casc antic lleidatà.
Desafiaments per als equips participants
Durant el descens, els equips han hagut de superar diverses proves que han posat a prova les seves habilitats. Entre els reptes establerts, els participants han hagut de caminar amb una pilota entre els genolls, demostrar la seva punteria tirant bitlles i respondre preguntes de cultura general. Aquestes activitats han afegit dificultat a la competició més enllà de la simple velocitat en el descens.