Guia per integrar-la a les aules que ha estat creada per professorat en actiu

Redacció

La Universitat de Lleida (UdL) va publicar recentment la guia Explorant la Intel·ligència Artificial (IA), un treball elaborat pel Grup ICE-EIA que reuneix experiències reals d’aula i proposa activitats pràctiques per incorporar la intel·ligència artificial en tots els nivells educatius, principalment a Primària, ESO i Batxillerat.

L’objectiu és oferir als docents eines que facilitin la seua tasca diària, impulsin l’aprenentatge de l’alumnat i promoguin un ús crític, segur i creatiu d’aquestes tecnologies.

La guia, accessible i creada íntegrament per professorat en actiu, inclou propostes aplicades en àrees com per exemple música, matemàtiques, llengües, ciències o programació, amb activitats que utilitzen eines com Photomath, Readlang, Quillbot, Mizou, Suno, Brisk o ChatGPT.

Cada experiència aporta objectius pedagògics, el pas a pas d’implementació, exemples de resultats i una reflexió final amb punts forts i limitacions. Es complementen amb recursos interactius, simulacions generades amb IA, rutes d’estudi basades en principis neuroeducatius i models per al seguiment acadèmic de l’alumnat.

Andreu Arbó, membre del Grup ICE-EIA, assegura en aquest sentit que “la IA ha vingut per quedar-se, així que la nostra tasca ha de ser donar-li una efectivitat real i supervisar el seu bon ús a les escoles, instituts i universitats”.

Arbó assenyala que “la intel·ligència artificial ja és present a la majoria d’aules. Intentem que els professors tinguin les eines adequades, el futur és ara i cal arriscar-se”. Això sí, té clar que apareixerà la desigualtat entre els alumnes, ja que un alt percentatge de famílies no “li donarà continuïtat”.

