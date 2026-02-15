«L’ésser humà és addicte a la tecnologia des de sempre»
Com ha de respondre l’educació davant de la intel·ligència artificial?
No podem dir no a les tecnologies a l’escola. L’ésser humà sempre ha acudit a les pròtesis: som animals tecnològics, addictes des de sempre. Són pròtesis antropològiques, des de les ulleres a l’smartphone. El que no és imaginable és prescindir de la tecnologia. És absurd pensar que, si la suprimim a les aules, desapareixerà l’ansietat dels estudiants. Ara bé, el que aquests fan a casa és una altra cosa.
Llavors, l’educació en IA comença a casa?
Com en tot. Se sol dir que els pares han dimitit, però ara mateix està ocorrent exactament el contrari.
Mai s’han preocupat més que ara per les qüestions de la criança. El que està passant és que ho fan des de l’ansietat i l’angoixa.
L’arribada i la divulgació de la IA serà útil per a les persones formades, posseïdores de prou lèxic i xarxes de conceptes relacionables.
Cosa que ens condueix de nou a l’escola.
La IA mai podrà reemplaçar l’educació humana, amb un mestre com a guia i facilitador. Els fonaments que sustentaran el futur, juntament amb eines com la disciplina i una visió humana, són aportats per l’educació.
El futur de la humanitat està a l’aula, no a Silicon Valley. El que ha fet un especial mal a l’escola és el discurs que, com que en el futur tot canviarà, hem de canviar també tota l’escola.
Quines serien les claus per a una bona educació?
Hi ha quatre punts que són determinants. El joc, la llibertat dels nens a l’aire lliure. L’amistat; les relacions socials curen. La higiene del son; és una cosa que no es pot negociar. I afegiria deu minuts de lectura conjunta diària.
La IA pot arribar a crear desigualtat entre els nens?
L’arribada de la IA serà útil per a persones formades, però agreujarà les diferències amb els qui no tinguin lèxic ni conceptes previs. Si no sabem què preguntar ni com afinar les nostres preguntes, ni Google ni la intel·ligència artificial ens serviran de gran cosa, excepte per fer coses sense importància.
El món va massa ràpid?
Els nens necessiten temps per jugar, avorrir-se i explorar: això també és educació. Si un nen no juga, alguna cosa greu està fallant.