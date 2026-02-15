ENSENYAMENT
Premis al Guindàvols per aplicar la IA en el sector tèxtil
Un projecte d’alumnes d’FP de Confecció i Moda. A l’EdTech Congress Barcelona i en un concurs iberoamericà
L’institut Guindàvols, de Lleida, va rebre recentment un premi a l’EdTech Congress Barcelona per un projecte que utilitza la intel·ligència artificial per millorar l’atenció en l’àmbit laboral, concretament en el sector tèxtil, dirigit per les professores Sònia Gil i Carme Moltó. La iniciativa, emmarcada en el projecte de síntesi del cicle de Formació Professional (FP) de grau mitjà de Confecció i Moda i en què van participar tretze estudiants de segon, promou l’ús d’aquesta tecnologia per simular processos reals de la producció tèxtil, des de l’elecció de materials fins al disseny i el màrqueting, entre d’altres.
Les docents van explicar que amb les eines d’IA els alumnes van poder elaborar el seu dossier de manera més professional, uns simulant ser una empresa petita i d’altres, una de més dimensions.
A més, van haver de justificar per quina raó van fer servir una eina o una altra i van arribar a la conclusió que els va ajudar en tots els processos de la seua producció, a agilitzar-los i millorar-los, però que s’ha d’utilitzar amb responsabilitat.
D’altra banda, aquest mateix projecte ja va ser reconegut l’any passat en el Concurs Iberoamericà d’Intel·ligència Artificial en Educació, organitzat per la Fundación María Paula Alonso i que està dotat amb 10.000 euros. Hi van participar centres de l’Estat espanyol i de Llatinoamèrica.