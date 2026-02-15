La UdL preveu sancions per treballs fets només amb aquesta tecnologia
Un “frau acadèmic”, segons la seua instrucció sobre l’ús de la IA en la docència. No detalla si ha expedientat algun alumne i treballa per millorar la detecció
L’ús de la IA generativa es considerarà frau acadèmic i pot donar lloc a un expedient disciplinari en el cas de generació íntegra de treballs o respostes sense aportació significativa de l’estudiantat, el seu ús en activitats d’avaluació sense autorització explícita o la presentació de textos com a originals. Així d’explícit ho indica la instrucció de la Universitat de Lleida (UdL) sobre aquesta tecnologia en la docència, destinada a “fixar criteris clars sobre els usos permesos a l’aula per ajudar l’estudiantat a diferenciar el legítim del frau acadèmic”.
En aquest sentit, la normativa de convivència universitària de la UdL tipifica com a falta molt greu “plagiar totalment o parcialment una obra, o cometre frau acadèmic en l’elaboració del treball de final de grau, el treball de final de màster o la tesi doctoral” i preveu sancions com l’expulsió des de dos mesos fins a tres anys.
No obstant, la UdL no va proporcionar dades sobre expedients oberts a estudiants per l’ús fraudulent d’IA. Va precisar que en ocasions no resulta fàcil demostrar que l’han utilitzat i que treballen a millorar la detecció.
Així mateix, com a marc general la instrucció assenyala que el professorat ha d’establir els usos permesos i els no permesos en cada assignatura, tenint en compte els objectius d’aprenentatge i també els criteris d’avaluació.
Determina com a bones pràctiques per al professorat utilitzar-la per a ampliació de coneixements, generació de resums i esborranys i com a suport als exercicis i activitats.
Assenyala que els docents han d’informar clarament els estudiants, des del primer dia de classe, sobre les normes específiques de l’ús en la seua assignatura i comunicar-los les conseqüències del frau acadèmic. També recomana que integrin a les seues classes la reflexió sobre l’ús ètic i crític per desenvolupar la responsabilitat digital dels alumnes.
En aquest sentit, Rosa Gil, professora de l’Escola Politècnica Superior, assegura que els universitaris utilitzen la IA “moltíssim per fer treballs i contingut audiovisual”, encara que va apuntar que hi ha un col·lectiu en el grau de Disseny Digital i Tecnologies Creatives que hi està totalment en contra.
Detalla que, en el seu cas, aposta per plantejar als alumnes a classe situacions vivencials en les quals han d’exercir rols i arribar a acords que no els pot resoldre la IA. “Així veuen que per a algunes coses no serveix”, subratlla.