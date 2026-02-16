El bloc d’11 pisos assequibles per a joves al carrer Galera de Lleida, llest a finals del 2027: entre 493 a 538 € de lloguer al mes
L’edificarà la cooperativa Tau Catalunya Sostenible
La cooperativa Tau Catalunya Sostenible iniciarà de forma imminent, tan aviat com la Paeria els concedeixi llicència, la construcció d’un edifici d’11 pisos de lloguer de protecció oficial per a menors de 35 anys, amb 11 places d’aparcament de cotxes, 4 de motos i 8 de bicis, al solar entre plaça de l’Ereta i els carrers Galera i Alsamora, en ple Barri Antic. Així ho va indicar ahir el seu president, Miquel Àngel Pigem, que va detallar que tots tindran dos habitacions i terrassa.
Hi haurà de 60,30 m2 de superfície útil amb una renda mensual de 538,90 euros (inclou les despeses de comunitat); de 59,75 m2 a 526,41 euros; de 57,85 m2 a 511; i de 55,65 m2, a 493,71. El pàrquing costa 49,90 euros al mes. A l’estiu preveuen aixecar ja l’estructura i la coberta de l’immoble, la façana i els tancaments estaran a final any i esperen adjudicar-los l’octubre o el novembre de 2027.
La Paeria va cedir a la cooperativa la cessió de superfície del solar per 75 anys per un euro i l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que aquest edifici ha de ser “el símbol de la recuperació de l’habitabilitat”. Va recordar que al carrer Cavallers ja han firmat amb una altra promotora la construcció de 20 pisos, que ben aviat ja hauran entregat les claus dels 142 de Mangraners.
Així mateix, va afirmar que actualment hi ha 896 habitatges en construcció a la ciutat de Lleida, dels quals 159 d’assequibles i estan en tràmit uns altres 190. “Volem arribar al 50% per sortir de la situació mercat tensat i auguro que serem la primera ciutat de l’Estat” en aconseguir-ho, va indicar.