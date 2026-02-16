Els sindicats xifren en un 19% el seguiment de la vaga de metges a Lleida, amb una aturada del 38% a l'hospital Arnau
El sindicat Metges de Catalunya xifra el seguiment de la vaga del col·lectiu d'aquest dilluns en un 19% a la demarcació de Lleida, un percentatge que ascendeix al 38% en el cas concret de l'hospital Arnau de Vilanova. En el conjunt de Catalunya el seguiment és del 39%, segons el sindicat. Un dels actes de protesta ha estat una concentració a les portes de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
El departament de Salut, de la seua banda, rebaixa el seguiment de la vaga al 6,2% a tot Catalunya.
Els metges d'arreu de l'Estat estan cridats a la vaga durant tota la setmana per reclamar un conveni propi i altres mesures que introdueixin millores, sobretot vinculades a l'esgotament professional i la sobrecàrrega. El sindicat català ha fet una convocatòria pròpia de vaga aquest dilluns i divendres per interpel·lar directament el Departament de Salut.
A nivell estatal, la convocatòria de vaga és més àmplia i és per als cinc dies de la setmana, segons ha cridat el comitè de vaga de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i en què s'han integrat organitzacions autonòmiques, entre elles Metges de Catalunya, que hi dona suport.
Segons dades del sindicat, majoritari en el col·lectiu de metges, uns 30.000 professionals estan cridats a la vaga a Catalunya. Amb tot, en les vagues de professionals sanitaris, els serveis mínims són alts, ja que s'han de garantir les urgències; les unitats vitals, com les UCI, hemodiàlisi, neonatologia, parts o tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, i les operacions inajornables, entre altres activitats.