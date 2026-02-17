COMERÇ
El mal temps resta vendes en les rebaixes a Zona Alta i Eix Comercial de Lleida
En les dos zones van començar bé, però la pluja i el vent han reduït l’afluència de clients. Les dos àrees celebren els seus mercats aquesta setmana i la següent
L’Eix Comercial i la Zona Alta encaren el tram final del període oficial de rebaixes, que va començar el 7 de gener passat. Representants de totes dos àrees asseguren que van començar amb molta afluència de clients, com sol ocórrer habitualment, però indiquen que el mal temps, amb pluges constants i després el vent, han acabat afectant les vendes.
“Vam començar bé, però els dies de temporal hem estat més aturats”, assenyala la presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja. Argumenta que amb la pluja no surten les persones a passejar, de manera que perden les vendes ocasionals d’aquests potencials clients. “Aquells dies qui necessita comprar alguna cosa, ve, però no hi ha gent passejant”, remarca. Així mateix, apunta que el dia que la Generalitat va enviar l’alerta per vent també va restar clients.
Una portaveu dels comerciants de la Zona Alta va ratificar que els primers dies de les rebaixes van anar “molt bé” mentre que en els continus dies de pluja les vendes han estat més “fluixes”.
La Zona Alta es va veure obligada a suspendre el seu Mercat de les Rebaixes la setmana passada precisament pel vent i el va reprogramar per a aquesta, en concret per als dies 19 i 20. El primer dia se celebrarà a la plaça Ricard Viñes i davant dels establiments participants i el segon, únicament davant els comerços. L’Eix, per la seua part, ha previst el seu mercat per als dies 26, 27 i 28, la setmana següent. Les dos àrees comercials organitzen sempre aquestes iniciatives tant a l’hivern com a l’estiu i serveixen com a colofó del període oficial de descomptes.
Establiments de l’Eix Comercial anuncien segones rebaixes des de fa dies i d’altres ja mostren roba de temporada a l’aparador i mantenen productes amb descomptes a l’interior. D’altres llueixen cartells d’“últims preus” i d’altres ja directament han donat per acabades les rebaixes.
En tot cas, des de la liberalització del sector comercial el 2012 ja no s’estableixen per llei uns períodes fixos i els comerciants poden fer-les en qualsevol moment de l’any, malgrat que el cert és que molts prefereixen mantenir les rebaixes d’hivern i les d’estiu.