Les places de garatge de Lleida són les quartes més barates a tot l'Estat espanyol
El seu preu baixa un 0,5%, segons Fotocasa
El preu mitjà d’una plaça de garatge a Lleida ciutat va ser de 10.839 euros el 2025, un 0,5% menys que l’any anterior, segons l’últim estudi de Fotocasa. Lleida va registrar el quart preu més baix entre les capitals espanyoles, només al darrere d’Àvila (7.224 euros), Castelló (8.293 euros) i Múrcia (9.354 euros).
Així mateix, l’estudi indica que Alcarràs és la novena ciutat catalana que va experimentar el descens interanual més important en el preu dels pàrquings, de l’11,3%. Aquest municipi es converteix, així, en la ciutat amb els garatges més econòmics, amb una mitjana de 4.395 euros.
L’informe també identifica una baixada del 9,5% a Mollerussa (8.317 euros), del 8,5% a Tàrrega (7.021 euros) i de l’1,9% a Albatàrrec (5.838 euros). A Almacelles el preu mitjà d’una plaça de garatge el 2025 va ser de 6.419 euros.