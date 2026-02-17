Lleida estrena la seua primera línia nocturna de bus urbà
Recorrerà la ciutat els dissabtes a partir de les 22.50 hores i durant tota la matinada, amb una freqüència de pas de trenta minuts
Lleida estrenarà dissabte la primera línia d’autobús urbà nocturna, l'N1.Mangraners-Secà-Balàfia, que recorrerà tota la ciutat a partir de les 22.50 hores i durant tota la matinada, amb una freqüència de pas de trenta minuts. Funcionarà tots els dissabtes i durant a les festes de la ciutat i l’Aplec del Caragol i serà el primer bus en incorporar un sistema d’enregistrament, per garantir la seguretat del conductor i saber a tota hora què passa al vehicle, va indicar aquest dimarts l’alcalde, Fèlix Larrosa.
La Paeria ja va posar en marxa un bus nocturn durant les festes de forma pilot el 2024 i el 2025, en el marc de la campanya 1.000 Ulls, i va tenir bona acollida. L’any passat va ser utilitzat per 4.700 persones, 1.963 més que l’anterior.
La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, va afirmar que la línia donarà servei a les persones que desplacin a la nit per lleure, però també per feina. Larrosa, per la seua part, va destacar que suposarà "més tranquil·litat per a les famílies" de els joves que surten les nits dels dissabtes.
Morón va afegir que aquesta nova línia forma part de les millores sol·licitades a la concessionària Moventis en la prolongació del contracte. A més, va citar com altres millores previstes, el reforç de les línies de La Bordeta i Balàfia els caps de setmana, així com les que donen servei a la Caparrella i el tanatori, a més d’ampliar el recorregut de la del Secà fins les instal·lacions de l’AEM i noves parades a Fleming i davant consultes externes de l’Arnau de Vilanova.