PAERIA
Més cues de migrants a Lleida per demanar certificats d’empadronament
Aquest document permet acollir-se al procés de regularització extraordinària aprovat pel Consell de Ministres
Continuen les cues davant de l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC) de Lleida, ubicada a la rambla Ferran, de persones migrants que hi acudeixen a sol·licitar un certificat d’empadronament. Aquest document permet acollir-se al procés de regularització extraordinària que el Consell de Ministres va aprovar el passat 21 de gener per als estrangers que fa almenys cinc mesos que resideixen a l’Estat espanyol.