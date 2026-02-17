SEGRE

Més cues de migrants a Lleida per demanar certificats d’empadronament

Aquest document permet acollir-se al procés de regularització extraordinària aprovat pel Consell de Ministres

Redacció

Continuen les cues davant de l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC) de Lleida, ubicada a la rambla Ferran, de persones migrants que hi acudeixen a sol·licitar un certificat d’empadronament. Aquest document permet acollir-se al procés de regularització extraordinària que el Consell de Ministres va aprovar el passat 21 de gener per als estrangers que fa almenys cinc mesos que resideixen a l’Estat espanyol.

