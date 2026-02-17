ENTITATS
Renovat fins al 2027 el conveni entre farmacèutics i CaixaBank
El Col·legi de Farmacèutics i CaixaBank renoven fins al 2027 el seu conveni que contempla millores en la gestió quotidiana dels comptes dels farmacèutics col·legiats i condicions preferents en matèria de finançament. Manté el servei de confirming, que permet a les farmàcies anticipar el cobrament de la facturació de medicaments i productes del CatSalut. L’acord inclou també tarifes competitives i impulsa especialment la implantació de TPV virtuals.