EDUCACIÓ
Una altra escola de Lleida anul·la excursions en suport a les reivindicacions docents
Es tracta del segon centre lleidatà a prendre aquesta mesura de protesta
El consell escolar del col·legi Joc de la Bola de Lleida va acordar aquest dilluns suspendre les sortides i activitats fora del recinte com a mostra de suport a les reivindicacions dels docents “contra la precarietat del sistema educatiu públic que afecta la comunitat educativa”. La primera, la visita prevista avui mateix a Animac. Es tracta del segon centre a prendre aquesta mesura de protesta, després que el Santa Maria de Gardeny anul·lés les colònies.
El centre argumenta que aquesta decisió ha estat presa “per coherència amb les mobilitzacions convocades i amb la voluntat de visibilitzar la necessitat de millorar les condicions de l’escola pública, que repercuteix directament en la qualitat de l’educació que reben els nens”. Considera que anul·lar la visita a Animac, “així com la voluntat de fer visibles les cadires buides, és una manera de posar de manifest el malestar existent”.
L’escola reprendrà les sortides programades, “que formen part de la identitat i del projecte educatiu” del centre, quan s’arribi a un acord amb Educació.