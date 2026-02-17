SANITAT
Vaga de metges amb seguiment mitjà a l’hospital Arnau i minoritari als CAP
Aturada estatal ahir i divendres vinent per millorar les seues condicions. El sindicat xifra un seguiment mitjà del 38% a l’hospital i del 19% a la demarcació, mentre que segons Salut va ser del 6,2%
Els metges catalans van protagonitzar ahir una nova vaga per exigir millors condicions laborals que va arribar a un seguiment del 38% a l’Hospital Arnau de Vilanova, on es van cancel·lar operacions no urgents i diverses visites ambulatòries, segons va indicar el sindicat Metges de Catalunya. Als CAP, mentrestant, no hi havia cartells informatius de les possibles afectacions i el personal atenia el públic amb normalitat. El departament de Salut va xifrar el seguiment en un 6,2% durant el matí, sense detallar-ho per territoris ni àmbits assistencials. Per la seua part, el sindicat convocant va indicar que va ser del 39% de mitjana a Catalunya i del 47% a Girona, 45% a Barcelona, 24% a Tarragona i 19% a Lleida.
Una quarantena de facultatius es van concentrar ahir a les portes de l’Arnau, on van demanar posar fi a les “jornades obligatòries de 24 hores seguides, sense opció a conciliar, sense previsió de descansos i sense cotitzar tot el temps que treballem”. Altres de les seues reivindicacions són acabar amb les “consultes comprimides sense prou temps per atendre com voldríem els pacients” i amb “la desigualtat entre facultatius de l’ICS i de la sanitat concertada”. Van reclamar una jornada de 35 hores setmanals, el reconeixement d’una categoria professional pròpia i “una retribució conforme a la nostra professionalitat i responsabilitat”.
Els metges denuncien el “menyspreu” dels polítics. “El departament de Salut no es va dignar a presentar-se a l’última taula de mediació ni en les anteriors, no hi ha cap negociació i ens fan el buit absolut”, va lamentar José Ángel Montañés, metge d’Urgències a l’Arnau i delegat de Metges de Catalunya a l’hospital. Va valorar que el projecte de llei per renovar l’estatut marc que planteja el ministeri de Sanitat “no ha tingut en compte les nostres reivindicacions”, per la qual cosa va reiterar la necessitat de “negociar les condicions dels facultatius per separat, sense anar contra la resta de l’equip sanitari, perquè continuarem treballant en equip”.
La vaga es va convocar a nivell estatal per part de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, avalada per Metges de Catalunya i altres organitzacions autonòmiques. Els metges catalans poden anar a la vaga tota la setmana sota el paraigua estatal, però el sindicat català ha decidit centrar-les en dos jornades, la d’ahir i la de divendres vinent.
CCOO i UGT demanen eliminar els incentius per escurçar les baixes
Els sindicats CCOO i UGT van exigir ahir retirar de forma immediata la mesura del departament de Salut que condiciona una part del finançament dels CAP que aquests centres escurcin les baixes laborals amb diagnòstics més ràpids. CCOO alerta que “coacciona el criteri mèdic” i avisa que el problema es troba en la falta de recursos i les elevades llistes d’espera. Així mateix, la UGT ho veu una “cortina de fum” per “tapar el dèficit estructural de la sanitat”. Per la seua part, Salut insisteix que no vol “retallar baixes ni les seues durades”, sinó “evitar que s’allarguin innecessàriament per problemes organitzatius, retards en proves o dificultats d’accés als especialistes”, indica.ERC, comuns i la CUP van demanar la compareixença del secretari general del departament per donar explicacions, així com una rectificació. Per la seua part, Pimec va valorar positivament la mesura.