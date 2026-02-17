BARRIS
Veïns denuncien incivisme al carrer Joan Baget de Lleida i el PP demana mesures contundents
Persones que obren bosses d’escombraries al carrer i n’escampen el contingut per la vorera
Veïns del carrer Joan Baget de Lleida, al barri Universitat, denuncien incivisme per part de persones que obren bosses d’escombraries al carrer i n’escampen el contingut per la vorera. Asseguren que aquesta situació es repeteix des de fa setmanes sense que s’hagin pres mesures, per la qual cosa lamenten la consegüent “degradació” de la zona. De fet, en diversos punts de la ciutat també és habitual trobar bosses obertes fora dels contenidors i els seus residus per terra.
El cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau (Partit Popular), acusa el govern de la Paeria de “permissivitat” i insta que emprengui accions “urgents per frenar l’incivisme” i remarca que aquesta situació “no és aïllada ni puntual”, sinó que “s’ha cronificat en alguns barris”. Palau subratlla que “la brutícia als carrers no només dona mala imatge, sinó que afecta la convivència i la salut pública”.
Per això, Palau proposa incrementar la seguretat i instal·lar càmeres als punts més conflictius per identificar i sancionar les persones incíviques. També demana aplicar amb rigor les multes per deixar les escombraries fora dels contenidors o si es manipulen els residus a la vorera, així com portar a terme campanyes de conscienciació i un reforç de la neteja.