Bus nocturn N1 de Lleida: com arribar a Biloba, mapa i horaris de la nova línia
El servei connecta Mangraners, Secà i Balàfia cada dissabte des de les 22.50 h, amb parades properes a la discoteca i videovigilància
Lleida estrena dissabte la primera línia d'autobús urbà nocturna, l'N1 Mangraners-Secà-Balàfia, que permetrà desplaçar-se per tota la ciutat durant la matinada. El servei començarà a les 22.50 hores des de la plaça Ricard Viñes i mantindrà una freqüència de pas de trenta minuts tots els dissabtes, durant les festes de la ciutat i l'Aplec del Caragol.
L'alcalde Fèlix Larrosa va anunciar dimarts que aquest bus serà el primer a incorporar un sistema de videovigilància per garantir la seguretat del conductor i permetre saber en tot moment què succeeix al vehicle. El recorregut, molt similar al de la línia 7 diürna entre el Secà i Mangraners, oferirà una alternativa de transport públic per als assistents a locals d'oci nocturn situats a la perifèria urbana.
Per als usuaris habituals de la discoteca Biloba, les parades més properes del bus nocturn són les del Cementiri i Mercanova, ubicades a escassos 9 i 11 minuts caminant de l'establiment, respectivament. Des de Mercanova, el trajecte continua cap a Mangraners per després tornar en direcció Bordeta, Cappont i el centre de Lleida. Si es puja a la parada del Cementiri en sentit Bordeta, s'estalvia passar pel barri dels Mangraners.
La Paeria ja va posar en funcionament un bus nocturn durant les festes de manera pilot el 2024 i el 2025, en el marc de la campanya 1.000 Ulls, amb una resposta molt positiva per part de la ciutadania. L'any passat va ser utilitzat per 4.700 persones, xifra que representa 1.963 usuaris més que l'edició anterior, consolidant la demanda d'aquest tipus de servei.
Horaris de la nova línia
Junts reclama compliment de la llicència de Biloba
El grup municipal de Junts va exigir dimarts al govern municipal que faci complir l'obligació de la discoteca Biloba de disposar d'un servei de bus propi que connecti l'establiment amb diferents punts de la ciutat durant el seu horari d'obertura, tal com especifica la llicència municipal concedida el 2016 i una resolució del 2021.
Segons el grup, actualment es tramita un expedient per incompliment de les condicions de la llicència per aquesta qüestió, però van afirmar que no els consta cap actuació posterior "que permeti conèixer el resultat". Van lamentar que l'absència d'aquest servei "provoca que la gent es desplaci caminant per una zona molt perillosa, situació agreujada per la dificultat de poder accedir a un taxi a prop de la discoteca en algunes hores".