Lleida estrena una línia d’autobús nocturna que circularà els dissabtes i durant les festes
L’N1 començarà aquest dissabte i disposa d’un sistema de videovigilància per garantir la seguretat. La primera expedició surt a les 22.50 de Ricard Viñes i recorre tota la ciutat cada 30 minuts
Lleida estrenarà dissabte la primera línia d’autobús urbà nocturna, l’N1 Mangraners-Secà-Balàfia, que recorrerà tota la ciutat a partir de les 22.50 hores des de la plaça Ricard Viñes i durant tota la matinada, amb una freqüència de pas de trenta minuts. Funcionarà tots els dissabtes i durant les festes de la ciutat i l’Aplec del Caragol i serà el primer bus a incorporar un sistema de videovigilància, per garantir la seguretat del conductor i saber en tot moment què passa al vehicle, va indicar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa.
La Paeria ja va posar en marxa un bus nocturn, molt reivindicat, durant les festes de forma pilot el 2024 i el 2025, en el marc de la campanya 1.000 Ulls, i va tenir bona acollida. L’any passat va ser utilitzat per 4.700 persones, 1.963 més que l’anterior.
La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, va afirmar que la línia donarà servei a les persones que es desplacin a la nit per oci, però també per feina. Larrosa, per la seua part, va destacar que suposarà “més tranquil·litat per a les famílies” dels joves que surten les nits dels dissabtes.
Morón va afegir que aquesta nova línia forma part de les millores sol·licitades a la concessionària Moventis per a la prolongació del contracte i del procés de redefinició de la xarxa de bus. A més, va citar com a altres millores previstes el reforç de les línies de la Bordeta i Balàfia els caps de setmana, així com les que donen servei a la Caparrella i el tanatori. També s’ampliarà el recorregut de la del Secà de Sant Pere fins a les instal·lacions de l’AEM i hi haurà noves parades a Fleming i davant el nou edifici de consultes externes de l’Arnau de Vilanova, a més de noves marquesines i plataformes a les parades i actuacions al carril bus.
Així mateix, l’alcalde va assegurar que aquesta línia no substituirà la que han de posar en marxa els “complexos de lleure que tenen vinculada la seua llicència a la mobilitat” (vegeu el desglossament).
Junts pregunta pel bus que ha d’oferir Biloba
El grup municipal de Junts va reclamar ahir al govern de la Paeria que faci complir l’obligació de la discoteca Biloba de disposar d’un servei de bus que connecti l’establiment amb diferents punts de la ciutat durant el seu horari d’obertura, tal com indica la llicència municipal concedida el 2016 i en una resolució del 2021.El grup va afirmar que actualment està en tràmit un expedient per incompliment de les condicions de la llicència per aquesta raó i va afegir que no li consta cap actuació posterior “que permeti conèixer el resultat”. Va lamentar que la falta d’aquest servei “provoca que la gent es desplaci caminant per una zona molt perillosa, situació agreujada per la dificultat de poder accedir a un taxi a prop de la discoteca en algunes hores”. Per això, pregunta al govern per l’estat de l’expedient i per quins requeriments s’han fet al titular de l’establiment perquè compleixi les condicions de la llicència. Per la seua banda, la portaveu de Junts, Violant Cervera, pregunta si també es preveu compatibilitzar aquest “transport obligatori” amb la línia de bus nocturna.