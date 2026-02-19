Avancen les obres per aixecar 25 pisos cooperatius al barri de Joc de la Bola de la Lleida
El projecte el promou la cooperativa Sostre Cívic i es fa en un terreny cedit per la Paeria
Les obres per edificar 25 habitatges cooperatius a Joc de la Bola avancen a bon ritme i ja van per la primera planta. El projecte el promou la cooperativa Sostre Cívic i es fa en un terreny cedit per la Paeria. Una vegada estiguin acabats, s’oferirà la cessió d’ús cooperatiu, mitjançant el qual les persones que participin en el projecte podran viure-hi de manera indefinida a canvi d’una aportació inicial i una quota mensual.