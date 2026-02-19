ENSENYAMENT
Educació planteja apujar el sou dels docents 1.500 € en 4 anys i USTEC ho veu “inacceptable”
La proposta inclou assumir tasques vinculades a l’escola inclusiva. USTEC ho veu “inacceptable” perquè suposa un augment del 3,75%, quan demanen el 100%
La conselleria d’Educació proposa incrementar progressivament el complement específic que cobren els docents amb una pujada anual del 3,75% fins a arribar al 15% el 2029, mentre que els sindicats reclamaven una pujada del 100%. A la pràctica, suposaria un augment d’uns 1.500 euros d’aquí a 4 anys i beneficiaria els prop de 97.000 docents de Catalunya. En concret, la pujada seria d’1.480,36 euros per als de Primària (105 euros al mes en 14 pagues) i d’1.513,68 per als de Secundària (108).
Així ho va anunciar ahir el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, que va afirmar que, com es tracta d’una modificació “singular i excepcional” del lloc de treball, l’augment implicaria que el professorat assumís tasques vinculades a l’escola inclusiva i l’orientació. Giménez va destacar que és la primera vegada en 25 anys que es presenta una millora d’aquest complement i va dir que comportarà una inversió d’uns 300 milions.
Segons Educació, el sou mensual d’un docent de Secundària passarà de 2.795,26 euros mensuals el 2025 a 3.096,08 l’any 2029, comptant les pujades progressives tant del complement específic com la que marca el pacte estatal. En el cas dels mestres de Primària, passarà de 2.459,68 a 2.729,94.
Educació proposa també incorporar 300 professionals socioeducatius (com a educadors socials) a la plantilla del departament, incrementar les places d’educació especial, mesures per a la detecció precoç i l’atenció de l’alumnat amb necessitats vinculades a l’aprenentatge i la salut mental i reduir la ràtio a Primària de l’actual mitjana de 21,4 alumnes per classe a 20 alumnes i de 28,1 a 27 a l’ESO.
La portaveu del sindicat USTEC-STEs, Iolanda Segura, veu “inacaptable” la proposta “de mínims” d’Educació perquè “no reverteix la pèrdua de poder adquisitiu. “En els darrers 15 anys hem perdut el 25% i amb la proposta recuperem el 3,75%”. Diu que els docents ja assumeixen “des de fa molts anys” tasques d’orientació i escola inclusiva i creu que el plantejament sobre les ràtios és “pitjor” que l’avantprojecte de llei de l’Estat que fixa un màxim de 25 alumnes per classe.