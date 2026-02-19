HABITATGE
El parc de les Magnòlies, el primer 100% inclusiu a la ciutat de Lleida
L'ajuntament renovarà tota l’àrea de jocs
L’ajuntament de Lleida renovarà tota l’àrea de jocs de la plaça Jardins de les Magnòlies, a Balàfia, perquè sigui el primer parc totalment inclusiu i accessible de la ciutat. Una iniciativa de la qual el govern va informar ahir en la comissió de Gestió de la Ciutat, que forma part de l’acord de pressupost amb Junts de l’any passat i que afectarà una superfície de 1.030 metres quadrats. S’habilitarà una àrea de jocs adaptades a les necessitats específiques de nens amb discapacitat, però que estarà oberta per a tots els petits. Els jocs que hi ha actualment es retiraran, ja que són vells, i s’aprofitaran com a recanvis. El pressupost total del projecte és de 287.852,57 euros, IVA inclòs, sortirà a licitació en tres lots i, una vegada s’adjudiquin, les instal·lació dels jocs haurà d’estar enllestida al cap de tres mesos i mig.
Carpetada a la mesquita
En la comissió d’ahir també es va aprovar la proposta de la Comunitat Islàmica de Cooperació i d’Unió de Lleida i Comarca del Segrià per descartar de forma definitiva l’adjudicació directa d’una finca del polígon Camí dels Frares per construir un centre de culte. Tots els grups hi van votar a favor tret d’ERC, que es va abstenir.