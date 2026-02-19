SEGRE

Martín Martín obre la quarta botiga a Lleida al carrer Magdalena

La cadena aragonesa d'aperitius i rebosteria instal·la un nou establiment a l'Eix Comercial i genera sis llocs de treball directes

Martín Martín obre la quarta botiga a Lleida al carrer Magdalena

Martín Martín obre la quarta botiga a Lleida al carrer Magdalena

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

La cadena Martín Martín ha obert el seu quart establiment a Lleida, concretament al carrer Magdalena, 27, en ple Eix Comercial de la capital del Segrià. L'ensenya aragonesa, especialitzada en aperitius dolços i salats, pa i rebosteria acabats de fer, amplia així la seva presència a la ciutat després d'arribar-hi l'any 1999.

La nova botiga generarà sis llocs de treball directes i permetrà apropar els productes de la marca als ciutadans que transiten per la zona comercial més cèntrica de Lleida. Fins ara, Martín Martín ja comptava amb tres botigues a la ciutat, situades als carrers Lluís Companys, Doctora Castells i Baró de Maials.

També disposen de servei de premsa i revistes, i obren els 365 dies de l'any amb l'objectiu de prestar un servei més proper als clients.

Solucions d'alimentació per a tots els públics

Les botigues Martín Martín proporcionen productes d'alimentació per a clients de totes les edats en qualsevol moment del dia. La cadena atén anualment gairebé deu milions de clients als seus diferents punts de venda repartits pel territori espanyol.

Expansió a sis comunitats autònomes

Amb aquesta obertura, Martín Martín suma ja 85 punts de venda distribuïts per les comunitats d'Aragó, Navarra, Catalunya, Madrid, La Rioja i Castilla y León. D'aquesta manera, es consolida com la cadena d'alimentació minorista d'origen i capital aragonès amb més establiments a Espanya.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking