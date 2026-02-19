Martín Martín obre la quarta botiga a Lleida al carrer Magdalena
La cadena aragonesa d'aperitius i rebosteria instal·la un nou establiment a l'Eix Comercial i genera sis llocs de treball directes
La cadena Martín Martín ha obert el seu quart establiment a Lleida, concretament al carrer Magdalena, 27, en ple Eix Comercial de la capital del Segrià. L'ensenya aragonesa, especialitzada en aperitius dolços i salats, pa i rebosteria acabats de fer, amplia així la seva presència a la ciutat després d'arribar-hi l'any 1999.
La nova botiga generarà sis llocs de treball directes i permetrà apropar els productes de la marca als ciutadans que transiten per la zona comercial més cèntrica de Lleida. Fins ara, Martín Martín ja comptava amb tres botigues a la ciutat, situades als carrers Lluís Companys, Doctora Castells i Baró de Maials.
També disposen de servei de premsa i revistes, i obren els 365 dies de l'any amb l'objectiu de prestar un servei més proper als clients.
Solucions d'alimentació per a tots els públics
Les botigues Martín Martín proporcionen productes d'alimentació per a clients de totes les edats en qualsevol moment del dia. La cadena atén anualment gairebé deu milions de clients als seus diferents punts de venda repartits pel territori espanyol.
Expansió a sis comunitats autònomes
Amb aquesta obertura, Martín Martín suma ja 85 punts de venda distribuïts per les comunitats d'Aragó, Navarra, Catalunya, Madrid, La Rioja i Castilla y León. D'aquesta manera, es consolida com la cadena d'alimentació minorista d'origen i capital aragonès amb més establiments a Espanya.