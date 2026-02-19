Tanca la llibreria de segona mà Re-read de Lleida

SEGRE

La botiga de llibres de segona mà Re-read de Lleida, ubicada al carrer Pi i Maragall de la ciutat, ha anunciat que abaixarà la persiana el proper 31 de març després d'una dècada d'activitat. 

En una publicació a les xarxes, els responsables han anunciat una campanya de liquidació dels llibres amb preus rebaixats, i han agraït a la seva clientela haver format part de la història de l'establiment. 

Els seus responsables han començat a difondre a través dels seus canals digitals una sèrie de capítols de comiat d'estil, com no podia ser d'altra manera, literari. 

