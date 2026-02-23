Lleida, la província catalana on més puja el preu dels lloguers
El preu mitjà del lloguer a la demarcació de Lleida es va situar en els 530,7 euros en el tercer trimestre del 2025, segons les dades de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) publicades aquest diumenge. D’aquesta manera, és la província catalana que va registrar un augment més elevat, del 5,66% respecte al trimestre anterior, quan la renda mitjana era de 502,27 euros. També va ser el territori on més van pujar els contractes de lloguer, un 7,5%, fins als 1.542.
En el conjunt de Catalunya, el preu mitjà dels lloguers es va situar en els 876,83 euros en el tercer trimestre de l’any passat, la qual cosa representa un augment del 2,5% respecte al trimestre anterior, quan la renda mitjana era de 854,7 euros, i d’un repunt del 0,9% respecte al primer trimestre del 2024, l’últim sense aplicar-se el límit de preus.
Davant d’aquesta situació, el Sindicat de Llogateres va reclamar una revisió de l’índex de referència dels lloguers d’habitatges per rebaixar-ne el preu. L’entitat defensa que l’índex es va aprovar per contenir preus, no per rebaixar-los, i que ara es necessiten mesures per reduir el cost del lloguer. En un comunicat, rebutja que es mantinguin congelats uns preus que consideren inflats “mentre cada vegada més llars es troben ofegades a l’hora de pagar el lloguer”.