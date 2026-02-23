Preu rècord del lloguer en quatre municipis tensionats de Lleida
Set municipis lleidatans registren descensos en el preu del lloguer en el tercer trimestre del 2025
El preu dels contractes de lloguer va assolir durant el tercer trimestre del 2025 el seu rècord en quatre municipis declarats com a tensionats de la província de Lleida, segons dades facilitades pel departament d'Habitatge de la Generalitat. Es tracta de la capital, amb 611,43 euros mensuals de mitjana; Cervera, amb 440,87 euros; El Pont de Suert, amb 455,5 euros, i Tremp, amb 459,99 euros.
Amb aquest increment, és la primera vegada a la història de Lleida ciutat on el preu del lloguer supera els 600€ de mitjana. En total, a la capital de la demarcació el preu del lloguer ha crescut un 52% respecte al 2015, només 10 anys enrere respecte a aquestes dades del 2025.
D'altra banda, només en set municipis tensionats es va reduir el preu del lloguer en el tercer trimestre del 2025, en comparació amb el mateix període de l'any anterior: Alcarràs (-17,9%), Linyola (-16,8%), Artesa de Segre (-11,9%), Bellpuig (-3,8%), la Seu d'Urgell (-0,6%), Vielha (-0,3%), Mollerussa (-0,3%).
Per contra, els municipis on més va pujar el preu del lloguer van ser El Pont de Suert (14%), Tremp (10,7%), Cervera (9,2%), Lleida (8,5%), Guissona (6,2%), Tàrrega (4,8%).
En l'acumulat dels tres primers trimestres del 2025, segons les dades del Govern, es registren els següents preus mensuals de mitjana en el lloguer: Lleida, 575,64 euros; Balaguer, 438,32 euros; Cervera, 418,16 euros; El Pont de Suert, 430,38 euros; Les Borges Blanques, 436,86 euros; Sort, 456,53 euros; Tàrrega, 462,27 euros; Tremp, 418,55 euros; Vielha, 692,49 euros; Almacelles, 450,96 euros; Bellpuig, 450,66 euros; Guissona, 461,83 euros.
