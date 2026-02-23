Tanca l'històric Tiell, que reobrirà amb nou propietari: “tindrà el seu propi estil”
La propietària traspassarà el negoci, que reobrirà, i dissabte vinent organitzen una celebració d'agraïment
Un dels restaurants més coneguts de Lleida, Casa Tiell, abaixarà la persiana després de 71 anys d’activitat la setmana que ve amb una celebració especial per donar les gràcies a “la clientela més fidel del món”.
La seua responsable, Neus Prunera, ha decidit traspassar el negoci després de tota una vida dedicada al projecte familiar, que ha marcat quatre generacions des de l’any 1955.
Així, malgrat que dissabte vinent el restaurant celebrarà una trobada d’agraïment, el local iniciarà una nova etapa sota una altra direcció. I és que el jove que agafarà les regnes del negoci conservarà durant uns mesos el nom de l’icònic negoci, però més endavant “tindrà el seu propi estil”. La reobertura encara no està definida.