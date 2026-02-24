HABITATGE
Els lloguers registren el seu màxim històric a Lleida, Cervera, Tremp i el Pont de Suert
Són els municipis en els quals més es va incrementar el preu el tercer trimestre del 2025, i a la capital se superen per primera vegada els 600 € de mitjana. Descensos mínims a Mollerussa, Vielha i la Seu
El preu dels lloguers segueix el seu ascens imparable malgrat les mesures de contenció dels governs central i català, i prova d’això és que el tercer trimestre de l’any passat Lleida, Cervera, Tremp i el Pont de Suert van registrar màxims històrics. Així ho constaten les últimes dades de la Generalitat basades en les fiances d’arrendaments que s’ingressen a l’Institut Català del Sòl, que mostren que, dels 21 municipis declarats zona tensionada de la província –totes les capitals de comarca més Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Artesa de Segre, Bellpuig, Bellver de Cerdanya, Guissona, Linyola i Ponts– només en 7 el preu mitjà dels contractes de lloguer firmats entre els mesos de juliol i setembre de l’any passat és inferior als del mateix període del 2024.
Sobre els municipis que han tocat sostre, els lloguers de Lleida ciutat han superat per primera vegada en la seua història els 600 euros, concretament els 611,45 euros, que és un 8,5% més que en el tercer trimestre del 2024 i un 52% més que fa 10 anys.
A Cervera, els lloguers també van experimentar una notable pujada del 9,2% fins a assolir els 440,87 euros. Tanmateix, les pujades més pronunciades es van registrar a les capitals de l’Alta Ribagorça i del Pallars Jussà, respectivament. Al Pont de Suert l’increment va ser del 14%, situant-se en els 455,5 euros, mentre que a Tremp van augmentar un 10,7%, fins als 459,99 euros.
D’altra banda, la mitjana anual del preu del lloguer també ha assolit un rècord en 13 municipis de Lleida, a l’espera que es publiquin les dades de l’últim trimestre. Són Almacelles (450,96 euros); Balaguer (438,32 €); Bellpuig (450,66 €); Cervera (418,16 €); el Pont de Suert (430,38 €); Guissona (461,83 €); Lleida (575,64 €); les Borges Blanques (436,86 €); Ponts (398,3€); Sort (456,53 €); Tàrrega (462,27 €); Tremp (418,55 €) i Vielha (692,99 €).
Així mateix, els nou municipis tensionats de Lleida en els quals han baixat els lloguers són Alcarràs, amb un 17,9% (445,74 euros); Artesa de Segre, amb un 11,9% (362,73 €); Bellpuig, amb un 3,8% (412, 98 €); la Seu d’Urgell, amb un 0,6% (562,61 €); Linyola, amb un 16,8% (352,19 €); Mollerussa, amb un 0,3% (478,82 €); Ponts, amb un 9,9% (380,11 €), i Vielha, amb un 0,3% (705,26 €).
Segons el president dels agents de la propietat immobiliària de Lleida, Josep Maria Esteve, l’augment dels lloguers a la capital es deu al fet “que hi ha hagut una disminució notable de l’oferta per les restriccions de preu i les traves fiscals, la qual cosa ha comportat una pujada de preus bestial”.