Els Mossos investiguen un segon incendi en pocs dies en un restaurant de Lleida
El foc hauria estat intencionat, segons ha pogut saber SEGRE | Aquest cop el local ha quedat totalment cremat
Els Mossos d'Esquadra investiguen un incendi que aquest dimarts a la matinada ha cremat totalment un restaurant situat a la plaça Cervantes de Lleida. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc a les 02.02 hores i han enviat al lloc cinc dotacions. Segons ha pogut saber SEGRE, el foc hauria estat intencionat.
L'establiment cremat es troba als baixos d'un edifici de quatre plantes destinat a oficines. Cap persona ha resultat ferida.
Es dóna la circumstància que el mateix restaurant va patir un incendi la matinada del 18 de febrer a la zona dels congeladors i el foc es va produir moments després que uns lladres s'emportessin diners de la caixa registradora. Fins al moment no s'ha produït cap detenció relacionada amb aquests successos.