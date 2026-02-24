SEGRE

Els Mossos investiguen un segon incendi en pocs dies en un restaurant de Lleida

El foc hauria estat intencionat, segons ha pogut saber SEGRE | Aquest cop el local ha quedat totalment cremat

El restaurant incendiat es troba a la plaça Cervantes.

El restaurant incendiat es troba a la plaça Cervantes.Bombers de la Generalitat

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els Mossos d'Esquadra investiguen un incendi que aquest dimarts a la matinada ha cremat totalment un restaurant situat a la plaça Cervantes de Lleida. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc a les 02.02 hores i han enviat al lloc cinc dotacions. Segons ha pogut saber SEGRE, el foc hauria estat intencionat.

L'establiment cremat es troba als baixos d'un edifici de quatre plantes destinat a oficines. Cap persona ha resultat ferida.

Es dóna la circumstància que el mateix restaurant va patir un incendi la matinada del 18 de febrer a la zona dels congeladors i el foc es va produir moments després que uns lladres s'emportessin diners de la caixa registradora. Fins al moment no s'ha produït cap detenció relacionada amb aquests successos.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking