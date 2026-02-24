TRIBUNALS
Judici pel cas Carreteres, sobre suposades adjudicacions irregulars d’obra pública
Fiscalia sol·licita una pena de 12 anys de presó per a un excàrrec de la Generalitat, en una peça separada del cas Boreas. També s’asseuran al banc un excap de Conservació i dos empresaris
L’Audiència de Lleida ha fixat per al setembre el judici pel cas Carreteres, una peça derivada del cas Boreas sobre presumpta corrupció a la diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Serà la primera peça que es jutjarà derivada d’aquesta trama i s’han fixat vuit sessions (els dies 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 i 25). Està prevista la declaració d’una trentena de mossos d’esquadra i una vintena de testimonis.
La Fiscalia sol·licita una condemna de 12 anys de presó i 37 d’inhabilitació per a l’excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida Jordi Benet pels delictes de suborn passiu, frau per gestió deslleial, prevaricació i falsedat continuada en document públic per suposades irregularitats en contractes d’obra pública.
Benet va ser durant més de vint anys el cap de Carreteres a Lleida i el Ministeri Públic l’acusa, juntament amb l’excap de Conservació d’aquesta delegació B.C.R.M., al qual demanen quatre anys de presó i quatre d’inhabilitació, de beneficiar una empresa en l’adjudicació de contractes de conservació de carreteres i afavorir el cobrament de les factures presentades per aquesta firma sense fer comprovacions, permetent un aprofitament econòmic.
D’aquesta firma hi ha dos acusats, J.M.G.P. i M.T.G. Per a cada un d’ells, la Fiscalia sol·licita una condemna de 13 anys de presó, una mica més d’un milió d’euros de multa i la prohibició de contractar amb l’administració pública durant vint anys.
També s’asseurà al banc una familiar de Benet, que s’enfronta a una petició de quatre anys per blanqueig, per obrir amb Benet una caixa de seguretat amb diners il·lícits. Va ser arrestada a la sortida del banc amb “20.000 euros amagats sota la roba”.
D’altra banda, altres socis de l’esmentada empresa, que exerceixen l’acusació particular, sol·liciten 20 anys de presó per a Benet i 15 anys per als dos empresaris.
Al seu torn, la mateixa firma hauria fet treballs sense cobrar en una finca de Benet i li hauria entregat sobres amb diners i regals per Nadal i en enllaços dels seus fills.
Haurien beneficiat una firma a canvi de diners i regals
Es van detectar suposades irregularitats en obres del ferm de la C-12 entre Lleida i Corbins el 2016 i en una carretera de Ponts. Sobre aquest últim cas, els dos excàrrecs “van certificar els treballs per valor de 763.442 euros” per part d’una empresa, quan, segons la documentació trobada a la firma, “aquests haurien ascendit realment a 271.559 euros”, segons consta en la interlocutòria d’instrucció. També es refereix que Benet va fer entre el 2011 i el 2016 una “gran quantitat d’ingressos en efectiu inferiors als 1.000 euros cada un, ascendint en la seua totalitat a 94.030 euros, desconeixent-se el seu origen”.