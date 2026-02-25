Un dels socis d'una empresa lleidatana acusats d’estafar 6,2 milions a energètiques nega cap engany i diu que van tenir problemes econòmics
El segon administrador de les societats declara que feia tasques comercials i que no prenia decisions
L'Audiència de Lleida ha començat a jutjar aquest dimecres dos empresaris acusats d'estafar gairebé 6,2 milions d'euros a Endesa entre el 2012 i el 2016. Els processats administraven empreses comercialitzadores d'energia al Pla d'Urgell i, segons la Fiscalia, declaraven unes previsions de consum d'energia inferiors a les que realment tenien els seus clients i no abonaven la diferència a la distribuïdora, amb el suposat objectiu d'enriquir-se de forma il·lícita. Durant el judici, el principal acusat ha admès deutes, però ha negat que hi hagués cap engany. Així, ha explicat que a partir del 2015 van tenir complicacions econòmiques i que el 2016 van entrar en concurs de creditors. "Vam fer front als pagaments mentre vam poder", ha defensat.
Per la seva banda, l'altre processat ha declarat que constava de manera formal com a administrador de les societats, però que realment feia tasques comercials i confiava en el seu soci. "Era administrador de tot i de res, jo firmava tot el que em donaven per firmar. Soc un home sense estudis, fins i tot desconeixia què significava ser administrador, ha declarat davant el tribunal.
La Fiscalia acusa els dos homes d'un delicte continuat d'estafa agreujada i d'un delicte continuat d'apropiació indeguda agreujada. Cada un s'enfronta a una petició de 10 anys presó i pena de multa de 6.000 euros. A més, el ministeri públic els reclama que indemnitzin les distribuïdores perjudicades amb l'import presumptament estafat, uns 6,17 milions d'euros.