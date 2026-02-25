SUCCESSOS
L’apunyala a l’entrecuix per una relació sexual no consentida
Els Mossos van detenir la dona per temptativa d’homicidi. Va succeir en un pis d’Alcalde Porqueres i el ferit, que va perdre molta sang, va ser traslladat a l’Arnau
Els Mossos d’Esquadra van detenir diumenge a la tarda una dona acusada de clavar un ganivet a un home a l’entrecuix, segons ha pogut saber aquest diari. La dona va ser arrestada com a presumpta autora d’un delicte de temptativa d’homicidi en un rocambolesc incident que es va produir en un pis d’Alcalde Porqueres.
L’home, que va perdre molta sang, va ser evacuat en estat greu a l’hospital Arnau de Vilanova. Posteriorment, la detinguda, que va passar ahir a disposició, ho ha denunciat per agressió sexual i afirmant que havia actuat en legítima defensa.
Els fets van ocórrer a mitja tarda de diumenge en un habitatge d’Alcalde Porqueres. Una dona va trucar al 112 alertant que s’havia trobat un home ferit i ensangonat. Al lloc van acudir el SEM i els Mossos d’Esquadra. La versió inicial de la dona no va convèncer els agents, que li van fer diverses preguntes. Va acabar admetent que l’havia apunyalat. Una vegada a comissaria, va afegir que ambdós havien begut alcohol d’alta graduació i mantingut una primera relació sexual consentida però que l’home va voler endurir la pràctica sexual, ella no va voler i, per evitar que continués forçant-la, va agafar una arma blanca i el va apunyalar per desfer-se d’ell. Davant d’això, el va acabar denunciant per agressió sexual.
Per la seua part, el ferit va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. Tanmateix, dilluns es va escapar del centre hospitalari. Posteriorment, agents el van localitzar a prop de l’habitatge i el van portar de nou a l’hospital. L’home va afirmar als agents que no vol que li passi res a la dona.