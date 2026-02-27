ENSENYAMENT
La concertada denuncia que no rep fons per als alumnes vulnerables
Lamenten que Educació no compleixi els acords en el pacte contra la segregació. El departament planteja reduir ràtios
Les escoles concertades van denunciar ahir que la falta de suport econòmic de la Generalitat per atendre alumnes amb necessitats especials (NESE) els està portant a un nivell de tensió que “o es millora o haurem de plantejar alguna acció”. Així ho va assegurar el president de la Confederació de Centres Autònoms de Catalunya, Carlos Camí, en el tercer congrés d’escoles concertades de Lleida que es va celebrar a la Llotja. “Sempre hi ha hagut un infrafinançament de la concertada, però s’ha agreujat arran del pacte contra la segregació pel nombre d’alumnes NESE que estem escolaritzant”, va explicar Camí. “Hi estem totalment a favor, però no tenim els recursos que es van pactar quan es va firmar l’acord”, va assenyalar. Tanmateix, va reconèixer que “hi ha bona predisposició per part del Govern en aquest aspecte”. Sobre les recents protestes dels docents de la pública, Camí va dir que “moltes vegades aquestes millores, que són lícites, són de tipus laboral, quan també haurien de tractar millores pedagògiques o de funcionament”. Per la seua part, la secretària general de la Fundació Cristiana Catalunya, Meritxell Ruiz, va recordar que als centres concertats de Lleida hi ha 9.500 alumnes, 2.000 treballadors i un 33% d’estudiants NESE. “Oferim el mateix servei que la pública amb molts menys recursos”, va destacar. Per això, va assenyalar que “no entenem que a nivell català se’ns vulgui treure grups quan tenim molts alumnes amb la matrícula viva; si perdem la capacitat per escolaritzar-los, se n’aniran a la pública i la saturaran”.
Els sindicats educatius alerten que sense una millora salarial no podran assolir un acord amb Educació per desconvocar les vagues previstes per al març. Ahir van tenir una nova reunió amb el departament, la tercera de la setmana, en la qual el Govern va proposar que el pròxim curs no hi hagi ràtios excessives “en cap nivell educatiu”, de manera que cap grup d’I3 estaria per sobre dels vint alumnes i a l’ESO no se superarien els trenta. La proposta inclou que un 25 per cent de les aules baixin a un màxim de 25 alumnes l’any 2027. Tanmateix, Educació no va plantejar cap nova proposta salarial, un “punt clau” de la negociació per als sindicats, que no accepten l’última oferta d’incrementar un 20 per cent el complement específic en cinc anys, la qual cosa suposaria una pujada d’uns 140 euros mensuals.