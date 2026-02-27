SUCCESSOS
Una ferida greu en un xoc múltiple a Corbins
Per encalç, arran d’un accident previ
Una dona va resultar ferida greu ahir al matí en un accident múltiple a la C-12, a l’altura de Corbins, i va ser evacuada pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Es tracta d’un xoc per encalç que es va produir en les retencions causades per un sinistre anterior, en el qual es van veure implicats tres turismes i un totterreny.
En l’accident original que va provocar les cues van xocar dos vehicles a prop de l’Escola Alba i no hi va haver ferits.
Els serveis d’emergència van rebre l’avís del primer xoc entre dos vehicles a les 07.39 hores, en el punt quilomètric 148,4 de la via. L’avís del segon accident –amb els quatre cotxes implicats i la ferida greu– va tenir lloc a les 07.47 hores, en el quilòmetre 149,2.
Més tard, a la carretera Ll-11 a l’altura dels Alamús –en el quilòmetre 1,8–, va tenir lloc una col·lisió entre un camió i un cotxe.
Un dels ocupants dels vehicles implicats va resultar ferit lleu i va ser atès i posteriorment evacuat pel SEM a l’hospital Arnau de Vilanova. Els serveis d’emergències van rebre l’avís cap a les 9.06 hores.