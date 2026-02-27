Nadal assegura que l'ampliació de les freqüències de trens Avant entre Lleida i Barcelona "no pot tardar molt"
El secretari de Territori assenyala un "compromís" per recuperar els combois habilitats durant la crisi de Rodalies
El secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, ha assegurat que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i Renfe mantenen "un compromís" per recuperar les freqüències Avant entre Lleida i Barcelona que es van habilitar de manera gratuïta per reforçar el servei durant la crisi de Rodalies. Així ho ha explicat després de la comissió de seguiment del Pla de Rodalies de Lleida, on ha dit que "hi ha maquinistes formats i trens certificats. L'únic que cal és que Renfe decideixi posar les línies en funcionament. No pot tardar molt". La trobada s'ha celebrat a l'edifici de la Diputació de Lleida i ha reunit representants del Govern, de consells comarcals, sindicats i alcaldes i alcaldesses de la plana de Lleida.
El dilluns dia 26 de gener d'aquest any, es van implementar dos trens Avant addicionals i gratuïts per sentit entre Lleida i Barcelona per facilitar la mobilitat dels usuaris afectats pels talls a les línies de Regionals. Aquestes dues línies són les que es volen recuperar "aviat" i "de manera comercial, és a dir, pagant", segons Nadal. D'aquesta manera, el secretari de Territori i Mobilitat s'ha mostrat a favor "de tenir una visió de territori" i "atendre una demanda històrica de Ponent com ho és millorar la freqüència d'aquests combois". "Queda clar que els ciutadans de Lleida necessiten l'alta velocitat com a mitjà de transport diari per anar a Barcelona. Ja no és un tren privilegiat de rics sinó un tren necessari per cada dia", ha dit.
Una altra de les demandes del territori és la línia de Rodalies entre Lleida i Montsó. En aquest sentit, Nadal s'ha mostrat a favor de treballar conjuntament amb la Diputació d'Osca i el Ministeri de Foment per contribuir "a que aquesta línia sigui una realitat" i ha plantejat que sigui semblant a la de Lleida-La Pobla. "Hi hauria més freqüències entre Lleida i Montsó, com en el cas de Lleida i Balaguer, i menys fins a Saragossa", ha conclòs. En relació a la línia de les Borges Blanques i Montblanc, el secretari ha reconegut que "és una línia que està poc treballada" tot i que també ha apuntat que "el ministeri l'està millorant, sobretot pel pas de mercaderies". "En tot cas, no podem oblidar els passatgers", ha destacat.
La comissió de seguiment del Pla de Rodalies ha estat presidida pel president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, qui ha fet referència "a la voluntat de totes les administracions per trobar solucions" i ha anunciat que properament es convocarà una nova trobada dedicada "a la mobilitat en general de la demarcació" no només en clau Rodalies, sinó també tenint en compte altres transports com l'autobús. A la reunió d'aquest divendres també han assistit els vicepresidents de la Diputació Agustí Jiménez, Juan Antonio Serrano i Rosa Pujol; la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil; i el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín.