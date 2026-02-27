El ple de la Paeria rebutja totes les al·legacions al pressupost municipal i aprova una moció contra Torre Salses
La sessió ha donat llum verda a la renuncia de la comunitat islàmica al solar del polígon per a una mesquita
El ple de la Paeria de Lleida ha rebutjat tres al·legacions a títol individual al pressupost municipal, totes elles centrades en eliminar les partides previstes per als 'hubs' cívics de Balàfia i les Josefines. Un cop tombades les al·legacions, ara els comptes passaran a exposició pública i en 30 dies podrien quedar aprovats de forma automàtica.
D'altra banda, el ple ha aprovat definitivament la renúncia de la comunitat islàmica al solar del polígon del Frares i ha nomenat Joan Ramon Castro com a nou regidor de Junts en substitució de Rosa Jové.
El Ple de Lleida aprova una moció contra el centre comercial de Torre Salses
El Ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat també una moció de rebuig al centre comercial de Torre Salses i de suport al comerç local i al Pla de l'Estació. La proposta ha prosperat amb 16 vots favorables de PP, Esquerra Republicana, Junts i Comú, 9 vots en contra del PSC i l'abstenció de Vox, que suma 2 regidors.
Durant el debat, Esquerra Republicana ha manifestat el seu rebuig al model comercial proposat, argumentant que es tracta d'un "pol comercial fora de la ciutat" amb un "model caducat" que generarà més desplaçaments en vehicle privat, incrementarà la contaminació i provocarà el tancament de botigues i el buidatge de l'eix comercial de Lleida.
Gloria Rico, de Vox, ha justificat l'abstenció del seu grup assegurant que, tot i que "la inversió i els llocs de treball" que generarà Torre Salses no es poden rebutjar, cal promoure el comerç local "de Lleida, no d'estrangers". Per la seva banda, el Comú ha defensat que si hagués estat per ells "haurien revertit el pla urbanístic del sector" en el seu moment, qualificant-lo de "model comercial obsolet" que no tindrà un impacte positiu ni en el comerç ni en els barris adjacents.
Violant Cervera, de Junts, ha recordat que la placa de la primera pedra estava en castellà, un aspecte també criticat per Esquerra, i ha reiterat que la seva formació sempre ha estat contrària a un centre comercial a les afores, defensant que hauria d'ubicar-se "a la trama consolidada", en referència al Pla de l'Estació. Cervera ha afirmat que "la ciutadania prefereix comerç local abans que grans superfícies".
PP i PSC defensen la viabilitat del projecte
Xavi Palau, del PP, ha anunciat el vot favorable del seu grup però ha retret a Esquerra que "va ser el govern del PSC a la Generalitat" amb el suport republicà qui va atorgar la llicència comercial. Palau ha qüestionat "què van fer ells pel comerç local quan governaven" i els ha acusat de permetre la degradació dels eixos comercials amb més tancaments i locals buits.
Pilar Bosch, pel PSC, ha defensat que en els anys de govern socialista "ha quedat clar que estan a favor del comerç local" i ha enumerat "més ajudes de dinamització", un pla per prevenir tancaments i altres projectes en fase d'ultimació per dinamitzar i professionalitzar el comerç.
L'alcalde respon a les crítiques d'Esquerra
Abans de la votació, l'alcalde Fèlix Larrosa ha intervingut per recordar a Esquerra que quan van governar sí que van prendre decisions favorables a Torre Salses, ja que van aprovar diversos plans via Junta de Govern Local. Larrosa ha assenyalat que tant la Fiscalia com el Tribunal de Comptes van avalar la seva gestió, després que els promotors de Torre Salses interposessin una querella que va quedar desestimada per considerar que no hi va haver cap impediment legal.
Respecte al Pla de l'Estació presentat pel govern republicà, l'alcalde ha subratllat que era "inviable tècnica i econòmicament" i comptava amb informes desfavorables. Larrosa ha manifestat que el govern actual vol avançar en aquest projecte, però que es tracta d'un "projecte complex i necessari" que han intentat "salvar de la millor manera possible", tot i que de moment la prioritat continua sent Torre Salses.