Posen lones per al rentat de cara de l'històric edifici modernista de La Meta de Lleida
L'antiga farinera dissenyada per Francesc de Paula Morera presenta un elevat deteriorament després de quedar al descobert amb les obres de la nova estació d'autobusos
L'edifici modernista de La Meta de Lleida ha estat cobert amb lones que repliquen els elements arquitectònics de la façana, en una actuació que anticipa el rentat de cara d'aquest emblemàtic immoble industrial. Les proteccions instal·lades pels operaris reprodueixen les formes de les finestres i altres detalls decoratius de l'antiga farinera, situada vora la nova estació de busos.
La façana que dona a Pardinyes d'aquest edifici històric va quedar al descobert durant les obres de demolició dels immobles annexos que s'han enderrocat per construir la nova estació d'autobusos de la ciutat. Fins aleshores, aquesta paret lateral de La Meta havia restat oculta pels edificis adjacents, i la seva exposició ha evidenciat l'estat de deteriorament que presenta actualment la construcció, especialment pel que fa als elements ornamentals i estructurals de la coberta.
Dissenyat per l'arquitecte Francesc de Paula Morera i Gatell, l'immoble va ser finalitzat el 1915 i va mantenir l'activitat farinera durant gairebé un segle sencer, fins que va tancar definitivament les portes el 2012. Es tracta d'un bloc de planta rectangular amb semisoterrani i quatre plantes d'alçada, destacant especialment per la seva façana d'estructura mixta, combinant obra i elements metàl·lics, amb rajola valenciana i teula àrab que li confereixen un caràcter distintiu dins del patrimoni modernista lleidatà.
Reclamació municipal per finançar la restauració
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ja havia reclamat a la Generalitat que destinés els 4,5 milions d'euros estalviats en l'adjudicació de les obres de la nova estació d'autobusos per rehabilitar l'edifici de La Meta.