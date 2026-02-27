SALUT
Un investigador de l'IRBLleida: “Mengem uns deu grams de sal al dia, el doble de la recomanada”
L’institut d’investigació biomèdica celebra el primer curs de receptes senzilles per prevenir la hipertensió i altres riscos. Es pot substituir per farigola, julivert, pebre o gingebre
Una trentena de persones van participar dimecres en el primer de quatre tallers de cuina gratuïts que l’institut d’investigació biomèdica IRBLleida organitza per ensenyar a millorar la salut cardiovascular amb “receptes al punt de sal”. El coordinador, el professor i investigador Serafí Cambray Carner, va explicar que consumim uns deu grams d’aquest condiment al dia, “el doble del que recomana l’OMS”, per la qual cosa el curs (d’una hora) té per objectiu “ensenyar tècniques per reduir la quantitat de sal sense renunciar al sabor” del menjar.
Això és possible substituint-la per herbes aromàtiques o espècies “com la farigola, el julivert, l’alfàbrega, el pebre o el gingebre”, va indicar, encara que va matisar que “reduir la sal a zero tampoc és solució de res, els estudis demostren que baixar de dos grams diaris no aporta cap benefici superior a menjar-ne cinc”, va matisar.
La hipertensió és el principal risc de salut associat a un consum excessiu de sal. Tanmateix, “el curs està obert a tots els públics, també per a persones que simplement es vulguin cuidar i entendre que podem cuinar amb poca sal per evitar problemes futurs”, va assenyalar Cambray. La majoria de les participants en la primera sessió eren dones de més de 50 anys, a qui es va facilitar un llibre digital amb 20 receptes de “plats freds, d’elaboració senzilla, que es fan en un moment i els podem degustar” al taller, va afegir.
En la seua exposició inicial, l’investigador va assenyalar que una persona pot patir hipertensió per factors genètics, ambientals i socioeconòmics, a part dels relacionats amb l’alimentació i l’esport. “No tot és culpa de la sal”, va assegurar, encara que va recomanar “evitar o reduir a racions petites i no diàries” aliments com per exemple les anxoves, formatges molt curats, llom adobat o el quètxup. Així mateix, Cambray va ensenyar a reconèixer la sal “oculta” a les etiquetes dels productes de supermercat.
Les següents sessions del taller se celebraran el 16 de març (16.00 hores), el 25 del mateix mes (12.00 hores) i el 20 d’abril (17.00 hores). Les inscripcions estan obertes a la pàgina web de l’IRBLL.