Bressols de collit a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida per facilitar el contacte entre la mare i el nadó

El centre lleidatà instal·la una vintena d'unitats

Un bressol de collit en una habitació de maternitat de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Un bressol de collit en una habitació de maternitat de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha posat en marxa una nova iniciativa assistencial amb la incorporació de bressols de collit a les habitacions de maternitat. La vintena d'unitats instal·lades ja està operativa i disponible per a totes les mares que donen a llum al centre hospitalari lleidatà, permetent mantenir els nadons al costat matern durant l'ingrés.

Aquests dispositius faciliten el contacte i la proximitat contínua entre mare i nadó de manera segura durant l'estada hospitalària. Segons ha informat l'Institut Català de la Salut (ICS), la mesura respon al "compromís continu amb la humanització de l'assistència al part i al postpart, així com en la promoció de pràctiques basades en l'evidència científica que afavoreixen el benestar de la mare i el nadó".

Beneficis per a mares i nadons

La implementació d'aquests bressols comporta múltiples avantatges tant per a la mare com per al recent nascut. Entre els principals beneficis destaquen l'afavoriment i consolidació de la lactància materna, aspecte fonamental durant les primeres hores i dies de vida del nadó.

A més, els bressols de collit contribueixen a millorar el vincle afectiu entre mare i nadó, proporcionant una major autonomia i confort per a la mare durant el postpart. Alhora, el sistema redueix el risc de caigudes del nadó i promou un millor descans matern, elements clau per a una recuperació òptima després del part.

