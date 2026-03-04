Bressols de collit a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida per facilitar el contacte entre la mare i el nadó
El centre lleidatà instal·la una vintena d'unitats
El servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha posat en marxa una nova iniciativa assistencial amb la incorporació de bressols de collit a les habitacions de maternitat. La vintena d'unitats instal·lades ja està operativa i disponible per a totes les mares que donen a llum al centre hospitalari lleidatà, permetent mantenir els nadons al costat matern durant l'ingrés.
Aquests dispositius faciliten el contacte i la proximitat contínua entre mare i nadó de manera segura durant l'estada hospitalària. Segons ha informat l'Institut Català de la Salut (ICS), la mesura respon al "compromís continu amb la humanització de l'assistència al part i al postpart, així com en la promoció de pràctiques basades en l'evidència científica que afavoreixen el benestar de la mare i el nadó".
Beneficis per a mares i nadons
La implementació d'aquests bressols comporta múltiples avantatges tant per a la mare com per al recent nascut. Entre els principals beneficis destaquen l'afavoriment i consolidació de la lactància materna, aspecte fonamental durant les primeres hores i dies de vida del nadó.
A més, els bressols de collit contribueixen a millorar el vincle afectiu entre mare i nadó, proporcionant una major autonomia i confort per a la mare durant el postpart. Alhora, el sistema redueix el risc de caigudes del nadó i promou un millor descans matern, elements clau per a una recuperació òptima després del part.