BARRIS
El barri lleidatà de Ciutat Jardí denuncia vandalisme amb els cubs del porta a porta
Els veïns afirmen que joves en patinet els destrossen i escampen les escombraries
L’associació de veïns de Ciutat Jardí ha denunciat que des de fa unes setmanes un grup de vàndals es dedica a “trencar i llançar els cubs de la recollida porta a porta i escampar les escombraries pel carrer”. Un fet que, assegura, passa de manera generalitzada a tot el barri i que, a més de la brutícia que generen aquests actes d’incivisme, comporta que els veïns hagin d’anar a les oficines de l’empresa concessionària del servei d’escombraries, Ilnet, a buscar nous cubs per poder continuar fent la recollida selectiva.
“A la tarda, quan es comença a fer fosc, passegen pel barri un grup de joves en patinets elèctrics que van destrossant els cubs que troben, els llancen a l’interior dels jardins particulars i escampen les escombraries per la calçada, són molts els veïns que ens han avisat d’aquesta situació”, assenyala el president veïnal, Ramir Bonet. Destaca que han rebut avisos “des de l’entorn de l’Arborètum fins a les avingudes Rovira Roure i Ciutat Jardí, circulen per tot el barri i és molt difícil enxampar-los in fraganti”. Bonet assenyala que no és la primera vegada que ocorre una situació similar des que es va implantar la recollida porta a porta l’any 2018. “Hem tingut fets puntuals, però que es repeteixin tant en el temps i afectin tot el barri, no”, lamenta el president veïnal, que ja ha demanat tant a l’ajuntament com a la Guàrdia Urbana que intervinguin en l’assumpte. “Hi ha molt incivisme i molta mala llet, però ens consta que ja estan investigant aquests fets, però temem que serà difícil caçar els culpables”, va concloure.
D’altra banda, des de l’associació de veïns van felicitar el Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida per l’organització que van fer per a la festa de l’Agrocarnestoltes del passat dia 19 al campus d’Agrònoms. “Si bé en edicions anteriors vam tenir queixes per botellons o incivisme, aquest any no n’hem rebut ni una, es van respectar els horaris i es va netejar l’entorn.” “Quan les coses es fan bé, cal dir-ho”, va assenyalar Bonet.