PARTITS
Junts exigeix actuar a l’antic Hotel Jamaica
El grup municipal de Junts va exigir ahir al govern una actuació immediata a l’antic Hotel Jamaica, situat al número 5 de la partida Plana de Gensana, al costat de l’antiga N-II a causa “del seu estat d’abandó i degradació”. La portaveu del grup, Violant Cervera, va lamentar que “fa dècades que aquest immoble és tancat, deteriorat i progressivament vandalitzat” i que s’ha convertit “en un focus de degradació visible per als que entren a Lleida”. La seua formació ha preguntat al govern municipal si ha multat o expedientat els propietaris per incomplir el seu deure de conservació i, en cas que no s’hagi fet cap actuació, exigirà saber per què no ho ha fet i què farà per revertir aquesta situació.