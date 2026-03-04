La recerca de professionals: algunes opinions de les empreses participants en la Fira UdL Treball
137 empreses van acudir a la Fira UdL Treball. En total es van oferir 158 llocs de feina de diferents sectors
137 empreses i entitats de diferents sectors van oferir 158 llocs de feina a la Fira UdL Treball. S'hi van inscriure tres-cents alumnes de la Universitat de Lleida per poder conèixer les diferents empreses i llocs de treball i experimentar amb unes ulleres de realitat virtual la sensació d’estar en una entrevista de feina.
Empreses participants van explicar que van acudir-hi a la recerca de professionals de totes les especialitats, des de l’enginyeria d’obra civil a l’agronòmica, passant per psicòlegs o economistes, en funció de les seues necessitats. També van coincidir que resulta complicat trobar personal qualificat.
En primera persona
L'empresa Arnó explica que“Busquem talent, com enginyers d’edificació, químics o agrònoms, perquè som una empresa que inclou molts àmbits i necessitem professionals. És molt complicat trobar perfils qualificats i disposats a treballar.”
Altres con Bonpreu menciona que “Ja siguin d’ADE, economia, psicologia o el que sigui, segur que tenim un lloc per a ells de forma indefinida o per a pràctiques. També oferim un programa de graduats amb què en un any passen per tota l’empresa, amb un mentor.”