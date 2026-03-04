Una ‘spin-off’ de la UdL aconsegueix un milió per combatre el melanoma
El destinarà a accelerar el desenvolupament preclínic de la seua immunoteràpia Onconeovac. Explorarà aplicar-la també a altres tumors o en l’àmbit veterinari
L’spin-off de la Universitat de Lleida (UdL) Nema Health, companyia biotecnològica especialitzada en immunoteràpies personalitzades per al tractament del càncer, ha aconseguit 1,06 milions procedents d’una ampliació de capital de 730.000 euros i una subvenció de 335.000 concedida pel programa Neotec del CDTI. En la ronda de finançament van participar BCN Peptides, referent en la fabricació de pèptids bioactius, inversors de les xarxes de “business angels” EconomistesBan (Col·legi d’Economistes de Catalunya) i MedAngels (Col·legi de Metges de Barcelona), a més de persones pròximes a l’entorn de l’equip fundador de Barcelona.
Aquesta injecció de capital permetrà a l’empresa accelerar el desenvolupament preclínic d’Onconeovac, la seua immunoteràpia personalitzada per a tumors sòlids que combina neoantígens tumorals amb pèptids DIF, uns pèptids immunoestimuladors protegits per patent en diferents territoris. També explorarà la seua aplicació en altres tipus de tumors i en el sector veterinari. Actualment, el projecte se centra en el tractament del melanoma en estadis avançats, amb l’objectiu d’actuar en combinació amb altres teràpies. S’estima que cada any es diagnostiquen 330.000 nous casos a nivell mundial i que unes 60.000 persones moren afectades per aquesta malaltia. Al voltant d’un 15-20% dels melanomes es diagnostiquen en estadi III o IV, és a dir, com a malaltia regional avançada o metastàtica.
Olga Rué, CEO de Nema Health, va agrair “la confiança dipositada pels nous inversors en el projecte” i va destacar “la rellevància estratègica que té l’entrada de BCN Peptides com a soci industrial”. “La seua experiència en la fabricació de pèptids ens garanteix l’escalabilitat necessària per produir Onconeovac amb els màxims estàndards de qualitat”, va remarcar, i va incidir que la inversió “ens permet centrar tots els esforços a desenvolupar una immunoteràpia que vol crear impacte millorant el tractament del melanoma metastàtic i oferir noves esperances als pacients, sense descartar que la tecnologia es pugui aplicar a molts altres tipus de càncer amb limitades opcions terapèutiques”.
Una empresa biotecnològica amb seu a Lleida fundada el 2024
Nema Health és una ‘spin-off’ biotecnològica de la Universitat de Lleida (UdL) i de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR), fundada el 2024 per Olga Rué i els científics Marta Corral, Joan Verdaguer i Jordi Barquinero.Amb seu a Lleida, la companyia desenvolupa immunoteràpies personalitzades per al tractament del càncer amb l’objectiu de millorar la supervivència i la qualitat de vida dels pacients, utilitzant una família de pèptids protegits per patent que potencien la resposta del sistema immunitari en la lluita contra les cèl·lules tumorals.Amb el tancament d’aquest finançament, la companyia professionalitza la seua estructura amb la creació d’un nou consell d’administració format per Olga Rué (CEO i consellera delegada), Marta Corral (CSO), Anna Parente (BCN Peptides) i Luis Ruiz (conseller independent).