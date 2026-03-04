ECONOMIA
En vigor demà l’ordenança per agilitzar la instal·lació d’empreses
La Paeria respondrà en 10 dies si els projectes són considerats estratègics
Demà entrarà en vigor l’ordenança d’Impuls Econòmic per a projectes d’Interés Estratègic Local, que té com a objectiu reduir a la meitat el temps dels tràmits municipals i simplificar la burocràcia per atreure inversions i impulsar la competitivitat del terme de Lleida, fomentar, retenir talent i crear ocupació de qualitat.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va recordar que aquesta normativa és pionera en tot l’Estat, i va afirmar que estan “preparats perquè Lleida sigui en els propers anys líder en atracció d’inversions, algunes de caràcter internacional”.
Les empreses interessades han de fer la sol·licitud a través de la seu electrònica de la Paeria i adjuntar una memòria i la documentació que acrediti que compleix els requisits per ser considerada estratègica (vegeu les claus). El director adjunt de Promoció de la Ciutat, Miguel Luis Lapeña, va assegurar que “en només deu dies” l’oficina Invest in Lleida and Talent decidirà si el projecte s’inclou en aquesta via ràpida o no. Aquest ens està treballant amb 24 projectes amb una inversió global de 172 milions.
Larrosa va indicar que preveuen també convenis amb l’agència de creixement d’empreses de la Generalitat, Acció, i amb la Cambra de Comerç. Va afegir que estan teixint aliances amb Icex (Espanya Exportació i Inversions), els ports de Barcelona i Tarragona i Aeroports de Catalunya.