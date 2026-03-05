Nova exposició del Museu de Lleida titulada 'Instruments de l'ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval'
Els objectes exposats són de litúrgia cristiana i de vehiculació espiritual i formen part de la primera mostra organitzada per quatre membres de la Xarxa de Museus de Catalunya
El Museu de Lleida ha inaugurat l'exposició Instruments de l'ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval, un projecte que convida a descobrir objectes de l'edat mitjana a Catalunya i la seva vehiculació espiritual. Estarà oberta al públic fins al 14 de juny i en ella podran observar una trentena de peces pròpies com relíquies, escultures, imatges pintades, objectes de metall, pergamins o peces de cristall que van actuar com a vies de vinculació entre l'ésser humà i Déu.
Es tracta de la primera exposició col·laborativa impulsada per quatre equipaments de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya (XMAC): el Museu de Lleida, el MEV Museu d'Art Medieval, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i el Museu d'Art de Girona. En la iniciativa els equipaments no comparteixen objectes exposats, ja que es tracta d'obres de fons propi, però sí que comparteixen concepte i museografia.
Les peces exposades eren considerades culte i de quotidianitat tot i que moltes siguin objectes de luxe, d'elaborada factura o d'una gran sensibilitat artística. La mostra accentua la funció simbòlica i espiritual que tenien. Entre les peces n'hi ha que habitualment no es mostren al públic com per exemple la Mare de Déu dels Fillols, exposada a l'església de Sant Llorenç. Alguns dels objectes de la mostra han estat intervinguts, restaurats i documentats de manera més acurada amb motiu de la seva exposició.
El Museu de Lleida té organitzades altres activitats complementàries a la vegada que treballa en Instruments de l'ànima a Lleida avui, un projecte per la tardor d'aquest any.