SUCCESSOS
Una actuació heroica dels agents de la Guàrdia Urbana de Lleida va evitar un violent atac masclista
Va apunyalar la porta en la qual la seua parella i tres filles d’aquesta es van refugiar
Heroica i providencial. Amb aquests dos adjectius pot descriure’s l’actuació dels agents de la Guàrdia Urbana que la matinada de diumenge passat van detenir un home que va amenaçar de mort amb un ganivet la seua parella i les tres filles d’aquesta, d’entre vuit i quinze anys, en un pis de rambla d’Aragó, com va avançar SEGRE dilluns.
L’home havia apunyalat la porta de l’habitació on es van refugiar les víctimes per evitar l’atac. Els policies que van acudir al domicili van accedir per l’entrada i pel balcó per reduir i arrestar l’agressor, segons van explicar fonts solvents a aquest diari.
Judici ràpid
El detingut va ser condemnat l’endemà en un judici ràpid celebrat al jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida. Va ser una conformitat i es va acordar una condemna de vuit mesos de presó per un delicte d’amenaces, la imposició de quatre ordres d’allunyament de 200 metres i de prohibició de comunicació per qualsevol medi amb les víctimes i la prohibició de tinença d’armes, segons va informar ahir el gabinet de premsa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Va alertar una de les nenes
Els fets van tenir lloc a primera hora de la matinada en un domicili de la rambla d’Aragó. La trucada d’emergència la va fer una de les filles de la dona. L’home va agafar un ganivet i va amenaçar la parella i les seues tres filles. Les dones es van refugiar en una habitació i l’home va clavar l’arma diverses vegades a la porta per intentar entrar. Els agents van acudir ràpidament al domicili. Hi van accedir per la porta i per un balcó i van reduir l’home, que havia amagat el ganivet i estava molt alterat, evitant que l’atac anés a més. Les quatre dones van resultar il·leses però van ser ateses a causa del seu estat de nerviosisme. L’endemà, l’arrestat va passar a disposició del jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida, on es va celebrar un judici ràpid i va ser condemnat.